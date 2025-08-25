Возможно, этот продукт уже есть уже у вас дома.

Продукты, которые вы едите, могут оказать большое влияние на определенные аспекты здоровья, в том числе на здоровье сердца. Диета – это то, что можно контролировать и менять в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Издание Parade пишет, что Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки как один из способов соблюдать диету, полезную для сердца.

"Увеличение потребления клетчатки, особенно растворимой, может благотворно повлиять на здоровье сердца во многих отношениях", - говорит доктор интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен

Видео дня

Недостаток клетчатки особенно негативно сказывается по мере старения, когда риск сердечно-сосудистых заболеваний естественным образом увеличивается, объясняет доктор Чен.

В связи с этим кардиологи рекомендуют употреблять овсянку для увеличения потребления клетчатки.

"Овес - это легко приготовляемый и легко усваиваемый источник клетчатки, который не нагружает пищеварительную систему", - говорит директор Центра гипертонии в Университетской больнице Нортвелл на Статен-Айленде, доктор Супрети Бехурия.

Одна чашка овсянки может обеспечить почти 8 граммов клетчатки.

Почему клетчатка важна для здоровья сердца

"Клетчатка поддерживает здоровье сердца, снижая уровень ЛПНП - "плохого" холестерина", - говорит доктор Бехурия.

Высокий уровень ЛПНП может привести к накоплению бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Клетчатка также помогает контролировать кровяное давление, отмечает доктор Бехурия. Неконтролируемое кровяное давление может привести к повреждению кровеносных сосудов, что в конечном итоге повышает вероятность сердечного приступа, застойной сердечной недостаточности и инсульта.

Достаточное потребление клетчатки также помогает контролировать вес и уровень сахара в крови, "что в совокупности может снизить риск сердечных заболеваний", говорит доктор Чен.

Какая клетчатка бывает

Клетчатка обычно делится на две группы: растворимая клетчатка и нерастворимая клетчатка. Согласно Национальной медицинской библиотеке США, растворимая клетчатка взаимодействует с водой, образуя в кишечнике гелеобразное вещество. Растворимая клетчатка содержится в таких продуктах, как овес и овсяные хлопья, горох, яблоки, цитрусовые и многие овощи. Растворимая клетчатка особенно известна своими способностями понижать уровень холестерина. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, некоторые виды клетчатки могут снижать риск сердечных заболеваний.

Нерастворимая клетчатка — это тип клетчатки, который не растворяется в воде. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, она содержится в таких продуктах, как пшеничные отруби, овощи и цельные зерна. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула и, по-видимому, помогает пище быстрее проходить через желудок и кишечник.

Ранее УНИАН писал, что кардиологи назвали продукт, от которого лучше отказатьяс после 50.

Вас также могут заинтересовать новости: