К этой конвенции страна-агрессор присоединялась как член Совета Европы, откуда ее исключили в 2022 году.

Страна-агрессор Россия планирует выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Такое предложение российскому диктатору Владимиру Путину выдвинуло правительство РФ.

"Правительство предложило Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы. Речь идет о конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Россия была членом Совета Европы с 1996 года. 25 февраля 2022 года Совет Европы приостановил членство РФ в организации после полномасштабного вторжения в Украину. 16 марта того же года Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из организации.в результате вооруженной агрессии проти Украины.

Европейская конвенция по предупреждению пыток

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята в 1987 году. Она вступила в силу после ратификации семью странами в 1989 году. В 2002 году в документ внесли ряд изменений.

Данная конвенция предусматривает механизм по предупреждению жестокого обращения с лицами, которые лишены свободы. В основе лежит процедура посещения отдельных стран членами Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

При чем каждая страна, ратифицировавшая конвенцию, обязана предоставить доступ к любому месту в пределах своей юрисдикции, где содержатся лица, лишенные свободы органами государственной власти (согласно статье 2).

В соответствии со статьей 8 конвенции, страна должна предоставить комитету доступ на свою территорию и право передвижения по ней без ограничений; полную информацию о местах содержания лиц, лишенных свободы; неограниченный доступ в любое место, где находятся лица, лишенные свободы, включая право передвижения внутри таких мест без ограничений, а также другую информацию, которой располагает и которая необходима комитету для выполнения его задачи.

Есть и ряд исключений, когда членам комитета могут не дать доступ к таким местам. Возразить в отношении времени или места такого визита страна может "только по соображениям, связанным с вопросами национальной обороны, общественной безопасности или из-за серьезных беспорядков в местах содержания лиц, лишенных свободы, медицинского состояния лица или в случае проведения неотложного допроса в связи с совершением тяжкого уголовного преступления".

