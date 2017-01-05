В Турции пожизненно осудили двух военных за участие в госперевороте – СМИ

В Турции пожизненно осудили двух военных из-за причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает турецкое издание The Daily Sabah.

Бывшего полковника и майора связывают с организацией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая в Турции объявлена террористической.

Предполагалось, что указанные двое военных в случае успеха военного переворота, неудачная попытка которого состоялась 15 июля 2016 года, должны были стать высокопоставленными командирами в Эрзуруме.

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Суд в провинции Эрзурум приговорил Мурата Колчака (Murat Kolçak) и Мурата Йылмаза (Murat Yılmaz) к пожизненному заключению. Этот судебный процесс ознаменовался первым приговором, вынесенным членам террористической организации Гюлена, которые имели отношение к попытке военного переворота. Во время попытки переворота были убиты 248 и ранены более 2 тыс. людей.

Утверждается, что эти военные пользовались мобильным приложением Bylock, которое использовалось другими членами организации Гюлена.

Также сказано, что Эрзурум является родным городом Гюлена, который проживает в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал УНИАН, в Турции арестованы более 40 тысяч подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота, десятки тысяч служащих уволены с должностей. В организации попытки переворота власть обвиняет религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен отвергает свою причастность и осуждает попытку переворота.