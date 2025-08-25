Нас ждут осеннее равноденствие, солнечные и лунные затмения, а также важные транзиты планет.

Гороскоп на осень 2025 года обещает массу важных астрологических событий. Этот период будет особенным: небесные события будут следовать одно за другим, задавая мощный ритм. Нас ждут осеннее равноденствие, солнечные и лунные затмения, а также важные транзиты планет, которые откроют новую главу. Эти космические явления напоминают не только о смене времен года, но и о глубинных процессах в жизни, где судьбоносные перемены переплетаются с личной смелостью, пишет citymagazine.si.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта осень - время перекрестков и символических поворотных точек. Затмения словно приподнимают завесу тайн, позволяя увидеть скрытые истины. Юпитер принесет радость и вдохновение, Сатурн заставит пересмотреть привычные основы, а Уран добавит неожиданности и хаоса, как свежий ветер, врывающийся в закрытые двери. Сезон будет насыщенным и трансформирующим - он требует открытости и готовности к обновлению.

Овен

Для Овнов осень станет временем прояснений: старые вопросы получат ответы. В карьере назревают важные перемены, которые зададут вектор на будущее. Октябрь потребует контроля над финансами, ноябрь подарит смелость и новые возможности, а в декабре ожидается неожиданный прилив теплоты в личной жизни.

Телец

Тельцов ждет разрушение привычных схем. Появится желание свободы, самопознания и новых открытий. Путешествия и обучение будут особенно важны. В ноябре вероятен романтический поворот, а конец года принесет неожиданный финансовый сюрприз, который станет источником облегчения.

Близнецы

Совместные деньги и инвестиции выйдут на первый план. Придется решать вопросы, которые откладывались. Осень станет временем серьезных разговоров и поиска равновесия. В декабре может поступить интересное предложение, открывающее новые профессиональные пути.

Рак

Главным фокусом станут отношения. Прочные союзы окрепнут, а нестабильные рискуют разрушиться. Октябрь и ноябрь будут богаты новыми знакомствами, а в декабре внимание переключится на семью и домашние дела.

Лев

Работа и карьера выйдут на передний план, но вместе с тем возрастет и нагрузка. Чтобы избежать выгорания, придется внимательно следить за здоровьем и режимом. В середине ноября в любви вспыхнет искра, приносящая радость и вдохновение.

Дева

Осень наполнит Дев творческой энергией. На первый план выйдут проекты, которые приносят радость и смысл. В личной жизни появится пространство для новых начинаний. В конце ноября возможен переезд или захватывающее путешествие.

Весы

В начале осени основное внимание будет сосредоточено на доме и семье: ремонт, перемены или крупные покупки. К концу года жизнь станет более насыщенной и социальной - новые знакомства и общение выйдут на первый план.

Скорпион

Для Скорпионов наступает активный период. Много встреч, поездок и контактов. Октябрь и ноябрь особенно благоприятны для договоров и сделок. А в декабре возможен неожиданный поворот в личной жизни.

Стрелец

Финансовая сфера будет ключевой. Появятся новые источники дохода, но и захочется тратить на удовольствия. В ноябре вероятен роман, который ворвется в жизнь легко и беззаботно.

Козерог

Осень пробуждает внутреннюю силу и решимость. Долгожданные проекты наконец могут стартовать. Декабрь принесет успех в бизнесе или шанс на поездку, которая расширит горизонты.

Водолей

Период глубокого самоанализа. Октябрь станет временем завершения старых дел, а конец осени подарит пространство для новых планов. В личной жизни отношения будут развиваться спокойно и размеренно.

Рыбы

Рыб ждет расширение круга общения. Новые люди могут сыграть важную роль как в делах, так и в романтике. В декабре возможно исполнение давнего желания, которое принесет радость и умиротворение.

Осень 2025 года - это время решений, переходов и новых начинаний. Каждый знак Зодиака получит свой урок: где-то придется закрыть старые двери, чтобы открыть новые.

