Вадефуль призвал президента РФ к проведению скорой встречи с Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин должен перейти к быстрым двусторонним переговорам с Украиной, считает министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Tagesschau.

"Если президент Путин считает, что может играть на время, то он ошибается", - заявил политик.

Вадефуль во время встречи со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в столице Загребе выразил мнение, что на Россию надо продолжать оказывать давление.

Также глава МИД Германии добавил, что Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против России.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что после достижения мирного соглашения с Россией, Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, которые должны "фактически приближаться к тому, что означает членство в НАТО". Вадефуль отметил, что без этого условия от Украины не стоит требовать уступить свои территории России. Также немецкий политик добавил, что список стран-гарантов безопасности нужно расширить за пределы Европы, особенно важным является привлечение США.

Также мы писали, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль сообщил, что Германия закрепит ежегодную финансовую поддержку Украине в размере 9 миллиардов евро на ближайшие два года. Клингбайль добавил, что уже обсудил с украинским коллегой Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Киева. Министр финансов Германии заверил, что Европа остается на стороне Украины и поддерживает мнение, что переговоры не могут вестись за спиной нашего государства.

