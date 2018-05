Трамп назвал "фейком" информацию о получении журналистом его налоговой декларации

«Кто-нибудь на самом деле верит в то, что этот репортер, о котором раньше никто не слышал, «залез в свой почтовый ящик» и нашел мою декларацию @NBCNews ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!», — написал Трамп в твиттере.

Как сообщал УНИАН. журналист, о котором идет речь, Дэвид Кей Джонстон, бывший репортер New York Times и лауреат Пулитцеровской премии, заявил, что ему прислали по почте две страницы из налоговой декларации Трампа за 2005 году, но он не знает источник документов.

Джонстон передал эти страницы в редакцию MSNBC ведущей Рэйчел Мэддоу, которая рассказала о них во время эфира.

Администрация Белого дома назвала незаконной публикацию налоговой декларации Трампа журналисткой MSNBC.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!