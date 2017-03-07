Die Presse: Военная штаб-квартира – это еще не Европа

Об этом пишет Михаэль Лачински в статье "Военная штаб-квартира – это еще не Европа", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Есть два способа интерпретации продолжающихся дебатов об общей политике обороны и безопасности. Давайте начнем с оптимистичного варианта. Все происходит следующим образом: учитывая кризисы, кипящие на внешних границах ЕС и обремененную обидами политику европейских соседей, России и Турции, лидеры Союза сразу же признали серьезность ситуации и приняли соответствующие контрмеры. В таком случае, оборонительный союз (как бы он ни был создан) станет, во-первых, отчетливым сигналом для сварливых соседей, во-вторых, доказанным средством контроля таких проблем, как миграционный кризис, и, в-третьих, эффективным "клеем", которые объединит европейское сообщество. Или, если говорить словами французского президента Франсуа Олланда, "Сегодня мы можем возродить Европу через ее оборону".

Звучит обнадеживающе. Но есть и пессимистический взгляд на нынешние дебаты об общей штаб-квартире в Брюсселе, боевых группировках, борьбе с терроризмом и развертывании в североафриканских прибрежных водах. После шокирующего решения британцев о выходе из ЕС, Брюссель, Берлин и Париж отчаянно ищут варианты ответа на "брексит", и бесполезно симулируют европейскую решимость и единство, поскольку для серьезной реорганизации, как, например, давно назревшей реформы валютного союза, не хватает, во-первых, денег, во-вторых, готовности к компромиссам государств-членов. Поэтому выступления в сфере обороны и безопасности – это не более, чем отчаянная попытка скрыть существенные различия между севером и югом, востоком и западом. Циничный современник сравнил бы эту ситуацию с разрушенным браком пары, которой больше нечего сказать, но, тем не менее, она судорожно пытается спасти больные отношения рождением потомства.

Какое объяснение правильное? Вероятно, ни одно из них, потому что истина, как это часто бывает, посредине. Действительно, проблемы с безопасностью, с которыми столкнулся ЕС, можно решить только сообща. Нет никакого смысла, оставлять столь сложный вопрос Турции, например, только Греции и Болгарии. Но правда и то, что в дебатах по обороне речь идет не только о сути, но и о смысле существования Союза в то время, когда в Европе на подъеме оказались антиноменклатурные партии, и Европу винят во всех бедах этого мира.

Самый большой риск таится в действиях для видимости: в символических решениях, которые не приносят результата, и откладывают обсуждение реорганизации принципов работы ЕС на более поздний срок. Но эта реорганизация неизбежна, потому что предстоящие проблемы – от кризиса евро до миграционной политики и обороны – требуют изменения структуры ЕС. Другими словами, оборонный союз имеет смысл, только если он будет частью всеобъемлющей реформы принципов работы ЕС. В противном случае ему грозит судьба еврозоны: ни рыба ни мясо, и, к тому же, дорого обходится.

До сих пор неясно, понимают ли европейские политики всю серьезность ситуации. Из Брюсселя и столиц ЕС поступают довольно смешанные сигналы. С одной стороны, на специальном саммите в Риме в конце марта запланировано обсуждение предстоящих преобразований. С другой стороны, участники ведут себя так, будто у них очень много времени. Согласно изначальным заявлениям, процесс разработки должен был длиться до конца года, но теперь часто упоминается 2019 год. На этот раз европейским мельницам следует работать быстрее.