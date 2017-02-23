В Лондоне раздали музыкальные награды Brit Awards-2017 (фоторепортаж)
В Лондоне прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards-2017.
Триумфатором премии стал британский рок-музыкант Дэвид Боуи, который был награжден посмертно. Он стал лучшим в двух номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом", сообщает ТСН.
Певицей года по версии премии стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным группой – The 1975.
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Победители Brit Awards-2017:
"Лучший британский исполнитель" - Дэвид Боуи
"Лучшая британская исполнительница" - Эмели Санде
"Лучшая британская группа" The 1975
"Прорыв года" - rag'n'bone Man
"Мировой успех" - Адель
"Лучший сингл" - Shout Out To My Ex - Little Mix
"Лучший британский альбом по версии Mastercard" - Blackstar - David Bowie
"Лучший международный исполнитель" - Дрейк
"Лучшая международная исполнительница" - Бейонсе
"Лучшая международная группа" - A Tribe Called Quest
"Лучшее британское видео" - History - One Direction
Справка. Brit Awards (The Brits) – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, с 1982 года вручается ежегодно. Для исполнителей академической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае ежегодно, начиная с 2000 года.