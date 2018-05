В Лондоне раздали музыкальные награды Brit Awards-2017 (фоторепортаж)

Триумфатором премии стал британский рок-музыкант Дэвид Боуи, который был награжден посмертно. Он стал лучшим в двух номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом", сообщает ТСН.

Певицей года по версии премии стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным группой – The 1975.

Победители Brit Awards-2017:

"Лучший британский исполнитель" - Дэвид Боуи

"Лучшая британская исполнительница" - Эмели Санде

"Лучшая британская группа" The 1975

"Прорыв года" - rag'n'bone Man

"Мировой успех" - Адель

"Лучший сингл" - Shout Out To My Ex - Little Mix

"Лучший британский альбом по версии Mastercard" - Blackstar - David Bowie

"Лучший международный исполнитель" - Дрейк

"Лучшая международная исполнительница" - Бейонсе

"Лучшая международная группа" - A Tribe Called Quest

"Лучшее британское видео" - History - One Direction

Справка. Brit Awards (The Brits) – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, с 1982 года вручается ежегодно. Для исполнителей академической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае ежегодно, начиная с 2000 года.