Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон не захотел называть Путина военным преступником

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, как сообщает ТСН.

Сенатор Флориды Марко Рубио во время речи Тиллерсона спросил у него, является ли российский лидер военным преступником.

"Я не использовал бы этот термин", - ответил он.

Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что к таким выводам кандидата на пост Госсекретаря могли бы подтолкнуть факты по ситуации в сирийском городе Алеппо.

Marco Rubio: “Is Vladimir Putin a war criminal?”



Rex Tillerson: “I would not use that term.”https://t.co/nuytslzvYopic.twitter.com/DwxbXj3iON