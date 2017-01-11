Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон не захотел называть Путина военным преступником

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, как сообщает ТСН.

Сенатор Флориды Марко Рубио во время речи Тиллерсона спросил у него, является ли российский лидер военным преступником.

"Я не использовал бы этот термин", - ответил он.

Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что к таким выводам кандидата на пост Госсекретаря могли бы подтолкнуть факты по ситуации в сирийском городе Алеппо.

Читайте такжеКандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон: Россия сегодня представляет угрозу

Marco Rubio: “Is Vladimir Putin a war criminal?”



Rex Tillerson: “I would not use that term.”https://t.co/nuytslzvYopic.twitter.com/DwxbXj3iON — CNN (@CNN) January 11, 2017

Как сообщал УНИАН, 64-летний Тиллерсон не имеет опыта работы в исполнительных органах власти, но возглавлял крупнейшую нефтяную компанию в мире Exxon Mobil, которая работает в десятках стран, в том числе в России. Он начал карьеру в Exxon в 1975 году инженером после окончания обучения в университете Техаса в Остине. В 2004 году стал президентом компании и присоединился к совету директоров. Через два года он стал главным исполнительным директором.

По данным западных СМИ, ранее Тиллерсон выступал против санкций в отношении России. Считается, что его связи с Россией начались устанавливаться еще с того времени, когда Владимир Путин пришел к власти после отставки Бориса Ельцина.