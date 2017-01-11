Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон не захотел называть Путина военным преступником
Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что не назвал бы президента РФ Владимира Путина военным преступником.
Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, как сообщает ТСН.
Сенатор Флориды Марко Рубио во время речи Тиллерсона спросил у него, является ли российский лидер военным преступником.
"Я не использовал бы этот термин", - ответил он.
Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что к таким выводам кандидата на пост Госсекретаря могли бы подтолкнуть факты по ситуации в сирийском городе Алеппо.
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Marco Rubio: “Is Vladimir Putin a war criminal?”— CNN (@CNN) January 11, 2017
Rex Tillerson: “I would not use that term.”https://t.co/nuytslzvYopic.twitter.com/DwxbXj3iON
Как сообщал УНИАН, 64-летний Тиллерсон не имеет опыта работы в исполнительных органах власти, но возглавлял крупнейшую нефтяную компанию в мире Exxon Mobil, которая работает в десятках стран, в том числе в России. Он начал карьеру в Exxon в 1975 году инженером после окончания обучения в университете Техаса в Остине. В 2004 году стал президентом компании и присоединился к совету директоров. Через два года он стал главным исполнительным директором.
По данным западных СМИ, ранее Тиллерсон выступал против санкций в отношении России. Считается, что его связи с Россией начались устанавливаться еще с того времени, когда Владимир Путин пришел к власти после отставки Бориса Ельцина.