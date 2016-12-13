Трамп решил назначить госсекретарем пропутинского кандидата
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на переходную команду Трампа.
Соответствующее сообщение было объявлено во вторник утром.
О своем решении Трамп также сам сообщил в Twitter.
I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2016
«Его стойкость, большой опыт и глубокое понимание геополитики делают его блестящими выбором на пост госсекретаря. Он будет пропагандировать стабильность в регионе и будет сосредоточен на интересах национальной безопасности США», - говорится в заявлении Трампа, обнародованном 13 декабря его переходной командой.
Процесс его утверждения в Сенате может оказаться довольно сложным, потому что некоторые ведущие американские законодатели уже выражают беспокойство относительно отношений Тиллерсона с Путиным, а также в связи с сообщениями, что, как считают разведывательные службы США, Москва работала не только над вмешательством в американские выборы, но активно влияла нарезультат выборов в пользу Трампа. Избранный президент, в свою очередь, отверг эти доводы, назвав их "бессмысленными."
Как сообщал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, Тиллерсон имел самые близкие связи с Путиным среди всех возможных претендентов на должность госсекретаря. В 2011 году руководитель нефтяной корпорации вел переговоры относительно соглашения о партнерстве в энергетической сфере с Россией. Как говорил Путин, это соглашение могло бы в итоге оцениваться в 500 млрд долларов. Кремль также наградил Тиллерсона орденом Дружбы.
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Как отмечало издание, существующие отношения Тиллерсона с Путиным могут дополнить намерение Трампа улучшить отношения между США и Россией. Некоторые республиканцы настоятельно призвали Трампа быть осторожным относительно тесного сотрудничества с Россией, предупреждая, что РФ пытается расширить свое влияние способом, противоречащим интересам США в отношении таких стран, как Украина и Сирия.
Ранее Тиллерсон выступал против санкций в отношении России.
Корпорация Exxon Mobil имеет огромное глобальное присутствие, и это может привести к опасному конфликту интересов, если Трамп назначит Тиллерсона секретарем Госдепартамента. Компания осуществляет разведывательные работы по поиску нефти и газа на шести континентах в более чем 50 странах.