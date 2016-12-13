Трамп решил назначить госсекретарем пропутинского кандидата

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на переходную команду Трампа.

Соответствующее сообщение было объявлено во вторник утром.

О своем решении Трамп также сам сообщил в Twitter.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2016

«Его стойкость, большой опыт и глубокое понимание геополитики делают его блестящими выбором на пост госсекретаря. Он будет пропагандировать стабильность в регионе и будет сосредоточен на интересах национальной безопасности США», - говорится в заявлении Трампа, обнародованном 13 декабря его переходной командой.

Процесс его утверждения в Сенате может оказаться довольно сложным, потому что некоторые ведущие американские законодатели уже выражают беспокойство относительно отношений Тиллерсона с Путиным, а также в связи с сообщениями, что, как считают разведывательные службы США, Москва работала не только над вмешательством в американские выборы, но активно влияла нарезультат выборов в пользу Трампа. Избранный президент, в свою очередь, отверг эти доводы, назвав их "бессмысленными."

Как сообщал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, Тиллерсон имел самые близкие связи с Путиным среди всех возможных претендентов на должность госсекретаря. В 2011 году руководитель нефтяной корпорации вел переговоры относительно соглашения о партнерстве в энергетической сфере с Россией. Как говорил Путин, это соглашение могло бы в итоге оцениваться в 500 млрд долларов. Кремль также наградил Тиллерсона орденом Дружбы.

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Как отмечало издание, существующие отношения Тиллерсона с Путиным могут дополнить намерение Трампа улучшить отношения между США и Россией. Некоторые республиканцы настоятельно призвали Трампа быть осторожным относительно тесного сотрудничества с Россией, предупреждая, что РФ пытается расширить свое влияние способом, противоречащим интересам США в отношении таких стран, как Украина и Сирия.

Ранее Тиллерсон выступал против санкций в отношении России.

Корпорация Exxon Mobil имеет огромное глобальное присутствие, и это может привести к опасному конфликту интересов, если Трамп назначит Тиллерсона секретарем Госдепартамента. Компания осуществляет разведывательные работы по поиску нефти и газа на шести континентах в более чем 50 странах.