От действий палестинца за рулем грузовика в Иерусалиме погибли 4 человека: подробности теракта, видео

15:07, 08 января 2017
Мир
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В воскресенье грузовик с палестинцем за рулем врезался в пешеходов на популярной набережной в Иерусалиме, в результате чего погибли четыре человека.

Израильские правоохранители на месте теракта / REUTERS

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные израильской полиции, которая считает это преднамеренным нападением.

"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио.

По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.

Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.

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"Они стреляли в него, пока не нейтрализовали его", – сказал водитель автобуса, который назвался именем Моше. Израильские телеканалы сообщили, что водитель убит, и показали кадры с отверстиями от пуль в лобовом стекле грузовика.

Израильские телеканалы отмечают, что по меньшей мере четыре человека были убиты и около 15 получили ранения на набережной с видом на окруженный стеной Старый город Иерусалима.

Израильское радио сообщило, что водитель был палестинцем.

Как сообщал УНИАН, израильские полицейские заявили, что сегодня, 8 января, грузовик протаранил в группу солдат в Иерусалиме.

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Новость в сюжете: Теракт в Иерусалиме
Теги: #Израиль#теракт#Иерусалим