В Канаде случилось массовое ДТП с участием более ста автомобилей

Об этом сообщает CBC News.

Сообщается, что участок шоссе 401, на котором случилась авария, был перекрыт в двух направлениях.

В результате инцидента серьезных травм никто не получил, однако сообщается, что несколько человек были доставлены в больницу.

​Пользователи сети начали выкладывать фотографии с места аварии.

Multiple accidents on 401 east and westbound between Newcastle and Bowmanville. Hwy closed in several spots. CEFS advises avoid area pic.twitter.com/f1VolDyYKC