Пожар в одном из нью-йоркских небоскребов: пострадали 24 человека (фото, видео)

11:20, 23 декабря 2016
Мир
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В результате пожара в одном из 33-этажных небоскребов в центре Нью-Йорка пострадали 24 человека, в том числе четверо пожарных.

Шесть пострадавших в тяжелом состоянии / nbcnewyork.com

Об этом сообщает NBS New-York.

По данным спасателей, 6 человек получили серьезные повреждения.

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Также пострадали четверо пожарных / nbcnewyork.com

Очаг возгорания находился на третьем этаже 33-х этажного здания, причина пожара в настоящее время устанавливается.

Причина возгорания пока неизвестна / nbcnewyork.com

Из 20 гражданских лиц, которые пострадали, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Во время пожара оказали помощь семилетней девочке, которая была найдена на 21 этаже с остановкой сердца. Позже спасатели, вытащив ее наружу, также оказали ей первую медицинскую помощь и смогли стабилизировать состояние ребенка. 

Ранее произошел взрыв на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в Мексике, в результате которого погибли по меньшей мере до 31 человека, более 70 получили ранения.

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