Число жертв взрыва в Мексике превысило 30 человек, 13 детей получили тяжелые ожоги (фото, видео)

Как передает Русская служба Би-би-си, около 13 детей, которые получили ожоги более 90% поверхности тела, были отправлены в США на лечение, сообщил губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.

Взрыв произошел на ярмарке в городе Тультепек, который находится в 32 км к северу от Мехико. Сан-Паблито - одна из самых крупных и знаменитых ярмарок фейерверков в стране.

По данным властей, вероятной причиной взрыва были недостаточные меры безопасности на рынке.

Во время взрыва на ярмарке было много посетителей, которые покупали фейерверки к Рождеству и Новому году.

По словам очевидцев, пожар возник внезапно и стал быстро распространяться. Толпа людей побежала от огня и взрывов.

Большая часть прилавков и магазинов на рынке превратилась в покрытые пеплом обломки. Были повреждены дома, находившиеся рядом с ярмаркой.

Рынок Сан Паблито был сильно поврежден в ходе пожаров в сентябре 2005 года. Тогда в результате серии взрывов незадолго до Дня независимости страны пострадали десятки людей.