В Турции в результате теракта погибли 13 военных, еще 48 получили ранения
13 турецких военных погибли и 48 человек получили ранения в результате теракта в городе Кайсери.
Об этом сообщили в генштабе Вооруженных сил Турции, передает РИА Новости.
"В 08.45 во время теракта, направленного на транспортное средство, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 наших боевых товарищей погибли и 48 получили ранения. Раненые были немедленно доставлены в больницы. Среди пострадавших могут быть и гражданские лица", — говорится в документе.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
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Как сообщал УНИАН, взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.
Позже посольство Украины в Турции подтвердило информацию о взрыве в турецком городе Кайсери.
"По официальной информации, в результате теракта в Кайсере по меньшей мере 13 человек погибли и десятки пострадали. Украинцев среди погибших/раненых нет", - отмечается в сообщении.
За офіційною інформ.,внаслідок теракту в #Кайсері щонайменше 13людей загинули і десятки постраждали.Українців серед загиблих/поранених немає— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016