В Турции в результате теракта погибли 13 военных, еще 48 получили ранения

Об этом сообщили в генштабе Вооруженных сил Турции, передает РИА Новости.

"В 08.45 во время теракта, направленного на транспортное средство, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 наших боевых товарищей погибли и 48 получили ранения. Раненые были немедленно доставлены в больницы. Среди пострадавших могут быть и гражданские лица", — говорится в документе.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

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Как сообщал УНИАН, взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Позже посольство Украины в Турции подтвердило информацию о взрыве в турецком городе Кайсери.

"По официальной информации, в результате теракта в Кайсере по меньшей мере 13 человек погибли и десятки пострадали. Украинцев среди погибших/раненых нет", - отмечается в сообщении.