В Турции вновь произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Точное число жертв на данный момент неизвестно.

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Впоследствии посольство Украины в Турции подтвердило информацию о взрыве в турецком городе Кайсери, сейчас ведомство устанавливает, есть ли среди пострадавших граждане Украины.