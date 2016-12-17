В Турции вновь произошел взрыв, есть жертвы
10:17, 17 декабря 2016Мир
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В турецком городе Кайсери утром 17 декабря взорвался автобус с военными, есть погибшие и раненые.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.
Точное число жертв на данный момент неизвестно.
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Впоследствии посольство Украины в Турции подтвердило информацию о взрыве в турецком городе Кайсери, сейчас ведомство устанавливает, есть ли среди пострадавших граждане Украины.
8.45 #Кайсері. Стався #теракт неподалік від універ. кампусу. Змі повідомляють про десятки поранених. Перевіряємо, чи є громадяни України https://t.co/xYeiAKhhtY— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016
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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери