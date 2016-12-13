ООН: улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов

Об этом сообщает Центр Новостей ООН.

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило достоверные сообщения о гибели десятков гражданских лиц - либо в результате интенсивных бомбардировок, либо в результате внесудебных казней, совершаемых проправительственными силами. По сообщениям, улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов. Жители не могут их забрать из-за интенсивных обстрелов», - говорится в заявлении комиссара.

По словам главного правозащитника ООН, поступают сведения, что правительственные войска и их союзники убивают людей без суда и следствия, в том числе в их собственных домах.

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«Из многочисленных источников стало известно о вчерашнем убийстве, по меньшей мере, 82 гражданских лиц, в том числе 11 женщин и 13 детей. Тысячам людей, которые остались в районах, подконтрольных вооруженным группам, угрожает насилие, задержания, пытки и убийств», - подчеркивается в сообщении.

Верховный комиссар ООН заявил, что «разгром Алеппо обернулся ужасающими страданиями его жителей: кровопролитием, бессмысленным истреблением мужчин, женщин и детей и разрушениями».

«И конца этому жестокому конфликту не видно. Ситуация может стать еще более опасной, если международное сообщество будет продолжать стоять в стороне. То, что сейчас происходит в Алеппо, может повториться в Думе, в Ракке, в Идлибе. Мы не должны допустить, чтобы подобное продолжалось», - предупредил главный правозащитник ООН.

Зейд Раад Хусейн подчеркнул, что правительство Сирии должно уважать и защищать право на жизнь всех гражданских лиц, а также бойцов, которые сдались или сложили оружие, больны или ранены и перестали принимать участие в боевых действиях.

«Правительство Сирии обязано в соответствии с международным гуманитарным правом без какой-либо дискриминации оказывать медицинскую помощь всем больным и раненым, как гражданским лицам, так и бойцам», - напомнил правозащитник.

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Тем не менее, по словам представителя ООН, из Алеппо поступают сообщения о том, что повстанцы, которые попытались сбежать из города, были схвачены и убиты на месте, другие были арестованы. По предварительной информации, в одной из школ неподалеку промышленной зоны Джибрин была задержана группа школьников для проверки их причастности к боевикам.

Верховный комиссар напомнил, что согласно гуманитарному праву с пленными комбатантами необходимо обходиться гуманно и не подвергать их пыткам и другим надругательствам.

«Мир следит за тем, что происходит в Алеппо. Мы документируем всю информацию о злодеяниях в отношении его жителей. Мы уверены, что настанет день, когда все виновные будут привлечены к ответственности. Мы должны добиться того, чтобы это произошло. Адские страдания народа Сирии нужно прекратить», - заявил верховный комиссар ООН.