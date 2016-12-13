ООН: улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад Хусейн заявляет, что улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов, жители не могут их забрать из-за интенсивных обстрелов.
Об этом сообщает Центр Новостей ООН.
«Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило достоверные сообщения о гибели десятков гражданских лиц - либо в результате интенсивных бомбардировок, либо в результате внесудебных казней, совершаемых проправительственными силами. По сообщениям, улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов. Жители не могут их забрать из-за интенсивных обстрелов», - говорится в заявлении комиссара.
По словам главного правозащитника ООН, поступают сведения, что правительственные войска и их союзники убивают людей без суда и следствия, в том числе в их собственных домах.
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«Из многочисленных источников стало известно о вчерашнем убийстве, по меньшей мере, 82 гражданских лиц, в том числе 11 женщин и 13 детей. Тысячам людей, которые остались в районах, подконтрольных вооруженным группам, угрожает насилие, задержания, пытки и убийств», - подчеркивается в сообщении.
Верховный комиссар ООН заявил, что «разгром Алеппо обернулся ужасающими страданиями его жителей: кровопролитием, бессмысленным истреблением мужчин, женщин и детей и разрушениями».
«И конца этому жестокому конфликту не видно. Ситуация может стать еще более опасной, если международное сообщество будет продолжать стоять в стороне. То, что сейчас происходит в Алеппо, может повториться в Думе, в Ракке, в Идлибе. Мы не должны допустить, чтобы подобное продолжалось», - предупредил главный правозащитник ООН.
Зейд Раад Хусейн подчеркнул, что правительство Сирии должно уважать и защищать право на жизнь всех гражданских лиц, а также бойцов, которые сдались или сложили оружие, больны или ранены и перестали принимать участие в боевых действиях.
«Правительство Сирии обязано в соответствии с международным гуманитарным правом без какой-либо дискриминации оказывать медицинскую помощь всем больным и раненым, как гражданским лицам, так и бойцам», - напомнил правозащитник.
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Тем не менее, по словам представителя ООН, из Алеппо поступают сообщения о том, что повстанцы, которые попытались сбежать из города, были схвачены и убиты на месте, другие были арестованы. По предварительной информации, в одной из школ неподалеку промышленной зоны Джибрин была задержана группа школьников для проверки их причастности к боевикам.
Верховный комиссар напомнил, что согласно гуманитарному праву с пленными комбатантами необходимо обходиться гуманно и не подвергать их пыткам и другим надругательствам.
«Мир следит за тем, что происходит в Алеппо. Мы документируем всю информацию о злодеяниях в отношении его жителей. Мы уверены, что настанет день, когда все виновные будут привлечены к ответственности. Мы должны добиться того, чтобы это произошло. Адские страдания народа Сирии нужно прекратить», - заявил верховный комиссар ООН.