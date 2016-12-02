Европейский Совет рассмотрит вопрос ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, передает Европейская правда.

В разделе международных отношений указано обсуждение двух вопросов: России и ситуация в Нидерландах в связи с ратификацией соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

Главными пунктами повестки дня заседания глав государств и правительств стран ЕС определены - миграция, вопросы безопасности, экономика и молодежь, международные отношения.

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Среди вопросов безопасности выделяют вопросы б имплементации плана ЕС по глобальной стратегии безопасности и обороны и усиление сотрудничества в вопросах внешней безопасности.

В отношении миграции планируется обсуждение прогресса в рамках выполнения пакта с африканскими странами, реализации совместной декларации ЕС-Турция, рассмотрят реформу европейского режима предоставления убежища.

В рамках социально-экономического раздела саммита планируется обсудить инвестиции, стратегию единого рынка ЕС и уделить особое внимание инициативам, касающихся молодежи и борьбе с безработицей.

Кроме того, европейские лидеры соберутся на неформальное заседание в составе руководителей 27 стран ЕС без Великобритании, которое будет посвящено процессу Brexit после нотификации Лондона о выходе страны из Евросоюза.