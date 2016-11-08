Мадонна выступила с неожиданным уличным концертом в поддержку Клинтон (видео)
09:13, 08 ноября 2016Мир
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Певица Мадонна выступила с неожиданным уличным концертом в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон.
Мадонна исполнила пять песен в поддержку Клинтон / скриншот
Об этом сообщает Rolling Stone.
Выступление Мадонны состояллось в Нью-Йорке и состояло из пяти песен.
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В частности она спела "Like a Prayer", "Don't Tell Me", "Express Yourself" та "Rebel Heart."
"Это концерт о мире. Мы будем выбирать президента, который сохранит Америку великой, какой она есть", - сказала Мадонна.
Напомним, сегодня проходят выборы президента США.
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