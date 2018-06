Мадонна выступила с неожиданным уличным концертом в поддержку Клинтон (видео)

Об этом сообщает Rolling Stone.

Выступление Мадонны состояллось в Нью-Йорке и состояло из пяти песен.

В частности она спела "Like a Prayer", "Don't Tell Me", "Express Yourself" та "Rebel Heart."

"Это концерт о мире. Мы будем выбирать президента, который сохранит Америку великой, какой она есть", - сказала Мадонна.

Напомним, сегодня проходят выборы президента США.