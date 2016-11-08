В США стартовали выборы президента

Как пишет CNN, по результатам голосования кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала четыре голоса, кандидат-республиканец Дональд Трамп - два голоса. Также один голос был отдан кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону и еще один - Митту Ромни.

Согласно законодательству Нью-Гэмпшира, населенные пункты, где проживает менее 100 потенциальных участников голосования, может получить разрешение открыть избирательные участки в полночь и закрыть их, как только все зарегистрированные избиратели отдадут свои голоса.

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Ранее Associated Press сообщило, что в досрочных выборах президента США приняли участие рекордное число избирателей – 46,2 млн человек. По данным издания, рекордные показатели были зафиксированы в 28 штатах и в округе Колумбия, причем предполагается, что общее число досрочных голосов может достичь 50 млн, или 40% от общего числа тех, кто примет участие в выборах.

Как писал РБК со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США, Клинтон за 17 месяцев избирательной гонки потратила на кампанию $897,7 млн. Между тем Трамп потратил на кампанию в два раза меньше - $429,5 млн.