В Москве трое заключенных, захватив заложников, требуют пересмотра приговора

Трое заключенных, захвативших несколько человек в следственном изоляторе «Капотня» на юго-востоке Москвы, требуют пересмотра приговора суда в отношении них.

Об этом сообщает ИТАР- ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра СИДОРОВА.

По предварительным данным, среди захваченных в одном из помещений от 2 до 15 человек, в том числе сотрудники СИЗО.

По словам представителя ФСИН, захватившие людей заключенные «обвиняются в совершении тяжких преступлений, в том числе в убийстве».

В то же время А.СИДОРОВ опроверг сообщение о том, что среди захваченных есть раненые, а также о том, что на территории следственного изолятора произошел какой-либо бунт заключенных. «Эта информация не соответствует действительности, ситуация в СИЗО, где в настоящее время содержатся 670 человек, находится под контролем, за исключением двух-трех помещений, где содержатся захваченные лица», - отметил представитель ФСИН.