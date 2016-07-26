Frankfurter Allgemeine: Так говорит диктатор

Об этом пишет Михаэль Ханфельд в статье "Так говорит диктатор", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Интервью с таким человеком, как Реджеп Тайип Эрдоган, необходимо тщательно продумать. Это словно хождение по краю пропасти. Если беседа с критическими вопросами получится правильной, то она станет сенсацией. Но если интервью провалится (и на это можно рассчитывать, в случае с таким автократом, как турецкий президент), то PR-выступление правителя станет позором для журналистов и его СМИ. Поэтому они избегали главного редактора баварского радио Зигмунда Готлиба и ARD.

Готлиб сумел заставить президента Турции говорить, его расспросы казались небрежными, он даже как-то нерешительно защищался против обвинений в дезинформации. Но это интервью в первую очередь является еще одним доказательством того, что Эрдоган не имеет ничего общего с демократией, о которой постоянно говорит. Для него существует только народ. Он должен исполнять его волю. Что такое воля народа? Никто не знает этого лучше, чем Реджеп Тайип Эрдоган. Он знает свой народ, слушает его и действует в соответствии с его волей. Значит, он не может сделать что-либо неправильно. Он принимает решения от имени народа. Это также означает, что тот, кто выступает против него, выступает и против народа. Ничего не напоминает?

Народ хочет смертную казнь

К примеру, народ хочет, чтобы вновь была введена смертная казнь, отвечает Эрдоган на соответствующий вопрос Готлиба. То есть, смертная казнь стоит на повестке дня. Не имеет значения, что об этом думают европейцы, в конце концов, смертная казнь есть повсюду в мире, и, как я уже говорил, этого хочет народ. Только представьте, если бы переворот удался. Тогда демократии в Турции пришел бы конец, это привело бы к гибели тысяч людей. Позиция ЕС, говорит Эрдоган, в этом вопросе "не заслуживает доверия".

"Не заслуживает доверия" – эта фраза появляется еще несколько раз во время получасовой беседы с Эрдоганом. ЕС и европейские правительства не заслуживают доверия ни в вопросе критики его правления, ни в вопросе миграционной политики. Информация и критические замечания, которые противопоставляет его словам Готлиб, по мнению Эрдогана, также "не заслуживают доверия". Турецкое общество расколото, образовательная элита была уволена без предупреждения, турецкая экономика переживает трудный период? Не может быть и речи! На улицах и площадях стоят люди, которые вышли в поддержку демократии, 20-30 тысяч учителей были восстановлены, в университетах все в порядке, с банками нет никаких проблем, туризм также восстановится. Это Турция и мир глазами Реджепа Тайипа Эрдогана.

То, чего не существует в этом мире, и то, о чем не упоминалось в разговоре, – это контр-переворот, ответ Эрдогана на попытку переворота, которого он ждал. Теперь у него широкие возможности: чрезвычайное положение (которое он, вероятно, продлит еще на три месяца), массовые аресты (в том числе журналистов), тысячи отстраненных и уволенных прокуроров, судей, профессоров, учителей и военных, депутатов, лишенных иммунитета, война против курдов в их собственной стране.

Удивительно быстрая реакция

Удивительно, говорит Готлиб в самом начале, как быстро отреагировал Эрдоган. Как будто он ждал этого. Мягкую критику, которая скрывалась в этом вопросе, президент Турции пропустил мимо ушей. Она не имеет значения. Но стоит знать, говорит Эрдоган, кто есть кто в государстве. Это означает: кто против него, и кто не за него, а значит тоже против него, должен покинуть страну. Любой человек может оказаться среди "них", тех, о ком постоянно говорит Эрдоган. К "ним" относятся сторонники движения Гюлена, с их якобы огромной организацией внутри страны и за рубежом. От "них" необходимо избавиться. И мы знаем: "их" переворот был преступлением против народа. Значит, нужно реагировать соответственно.

Как он ни старался, правильных ответов на вопросы Зигмунд Готлиб не получил, не помогла даже иногда излишне дружелюбная улыбка. Немецкий журналист и президент Турции не просто говорят на разных языках. Когда речь идет, казалось бы, об одном и том же, они, на самом деле, говорят о совершенно разных вещах. Когда Готлиб говорит об образовании, он имеет в виду свободное обучение, если об этом говорит Эрдоган, он имеет в виду подготовку управленческих кадров. Если Готлиб спрашивает о терроризме, он подразумевает ИГ. Если о терроризме говорит Эрдоган, он подразумевает РПК и курдов. Если Готлиб спрашивает о мерах против террористов, Эрдоган рассказывает, что их "подпитывает" Германия, и оттуда они совершают свои преступления против Турции. Кого он имеет в виду? Вряд ли преступников ИГ.

Исламистского терроризма не существует

Об "исламском терроризме" Эрдоган не хочет ни говорить, ни слышать. Потому что терроризм никак не связан с религией. Тот, кто говорит об "исламистском терроризме", оскорбляет всех мусульман и ничем не отличается от антисемита. Говорит ли кто-нибудь о христианском или еврейском терроризме? Значит, те, кто говорит об исламистском терроризме, ведут себя, как антисемиты? Следует отметить этот поворот. Нужна определенная смелость, чтобы заявить подобное спустя неделю после двух исламистских нападений и еще двух массовых убийств в Германии.

В этот момент разговора можно было бы промолчать и отдать должное мастерству Зигмунда Готлиба, который действительно смог поговорить с Эрдоганом. Любой человек в здравом уме понимает, что под правительством Эрдогана не удастся построить государство, во всяком случае, демократическое. Он также никуда не годится в качестве партнера – ни для вступления в ЕС, ни для соблюдения прав человека, ни для политики в отношении беженцев (открытый фланг Европейского союза, в этом Эрдоган прав), ни для борьбы с – исламистским – терроризмом.

"Я не король"

Интервью с ARD Эрдоган и его команда гарантированно сочтут PR-переворотом, а его сторонники в Германии будут радоваться тому, как хорошо выступил президент Турции. Он снова всем показал.

Турция не королевство, а демократия, и он не король, а избранный президент, говорит Эрдоган. Учитывая то, что этот президент делает с Турцией в данный момент, это явная угроза немецкому народу – завернутая в дружественные приветствия и искренние соболезнования в связи с жертвами терактов последних дней.