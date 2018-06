Президентские выборы в США: Клинтон потеряла преимущество над Трампом, их рейтинги сравнялись

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса New York Times/CBS News, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The New York Times.

По результатам последнего опроса, 67% избирателей заявили, что Хиллари Клинтон "не заслуживает доверия". Это на 5% больше, чем по результатам предыдущего опроса, проведенного месяц назад. В то же время рейтинг недоверия к Трампу тоже очень высокий – 62%, хотя и остается стабильным.

Следовательно, 6-процентное преимущество Клинтон над кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, по данным опроса, "испарилось".

Отныне рейтинги обоих кандидатов сравнялись. Результаты опроса показывают, что Клинтон и Трамп имеют поддержку 40% избирателей каждый.

Общенациональный опрос проводился с 8 по 12 июля методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1358 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

На снижение рейтинга Клинтон в первую очередь повлияли результаты расследования, которое проводило ФБР относительно использования Клинтон личной электронной почты для секретной служебной переписки.

Однако избирателей, по данным опроса, не удовлетворили объяснения Клинтон в этом деле.

"Непоследовательность и размытые объяснения Клинтон относительно использования частного e-mail имели значительный резонанс и негативно повлияли на избирателей", – говорится в сообщении издания.

Отметим, после публикации результатов расследования ФБР, депутаты-республиканцы американского Конгресса потребовали от Минюста США провести расследование показаний Клинтон, поскольку заподозрили ее в даче ложных показаний.