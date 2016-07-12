В Конгрессе США заподозрили Клинтон во лжесвидетельстве

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Агентство, ссылается на письмо конгрессменов Джейсона Чаффетса (комитет по надзору и государственной реформе) и Боба Гудлатта (комитет по юридическим вопросам).

В своем обращении республиканцы заявляют, что доказательства, собранные ФБР, «прямо противоречат» некоторым аспектам показаний Клинтон. Чаффетс также попросил ФБР предоставить ему доступ к файлам с расследованием в отношении бывшего госсекретаря.

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5 июля ФБР порекомендовало Минюсту не заводить против Клинтон дело из-за того, что она вела служебную переписку через личную почту. При этом директор ведомства Джеймс Коми подчеркнул, что Клинтон и ее сотрудники проявили «крайнюю халатность» в обращении с секретной информацией. На следующий день генпрокурор США Лоретта Линч (возглавляет Минюст) заявила, что приняла рекомендации ФБР и решила не предъявлять обвинений по делу о переписке Клинтон.

При этом возобновить расследование в отношении Клинтон решил Госдеп, приостановивший его в апреле, чтобы не мешать расследованию ФБР. В отношении Клинтон все еще могут быть введены «административные санкции», подчеркивал официальный представитель ведомства Джон Кирби.