Штайнмайер "шокирован" новостью о теракте в Стамбуле

23:50, 28 июня 2016
Мир
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Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер "шокирован" новостью о теракте в Стамбуле.

REUTERS

Об этом он сообщил в твиттере министерства.

"Я шокирован новостью из Стамбула. Наши мысли с турецким народом. Германия вместе с ними", - написал Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в аэропорту Стамбула прогремело 2 взрыва. По последней информации, в результате атаки смертников погибло не менее 20 человек.

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