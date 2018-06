Штайнмайер "шокирован" новостью о теракте в Стамбуле

Об этом он сообщил в твиттере министерства.

"Я шокирован новостью из Стамбула. Наши мысли с турецким народом. Германия вместе с ними", - написал Штайнмайер.

FM #Steinmeier: I am shocked by the news that reach us from #Istanbul. Our thoughts go out the people of #Turkey. #Germany stands by them.