Штайнмайер "шокирован" новостью о теракте в Стамбуле
23:50, 28 июня 2016Мир
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Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер "шокирован" новостью о теракте в Стамбуле.
REUTERS
Об этом он сообщил в твиттере министерства.
"Я шокирован новостью из Стамбула. Наши мысли с турецким народом. Германия вместе с ними", - написал Штайнмайер.
FM #Steinmeier: I am shocked by the news that reach us from #Istanbul. Our thoughts go out the people of #Turkey. #Germany stands by them.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 28, 2016
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в аэропорту Стамбула прогремело 2 взрыва. По последней информации, в результате атаки смертников погибло не менее 20 человек.
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