Microsoft уже знает о проблеме, но конкретных сроков, когда пользователи могут рассчитывать на исправление, не называет.

На днях Microsoft выпустила накопительный патч KB5058379 для Windows 10 22H2 и 21H2. Обновление должно было решить более 70 разных уязвимостей, улучшить стабильность работы и исправить проблемы предыдущей версии. Однако, как сообщает портал Windows Latest, установка данного патча обернулась невероятной головной болью.

После перезагрузки системы некоторых пользователей перебросило в режим Recovery с требованием ввести ключ BitLocker. Причем это происходит без каких-либо причин. В итоге пользователи лишаются доступа к аккаунтам, а значит и всех данных.

Другие пользователи сообщают, что с обновленной системой у них начал появляться синий экран смерти (BSoD), хотя раньше они с этим почти не сталкивались.

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По имеющимся данным, в основном с проблемой столкнулись пользователи корпоративных устройств, включая Dell, HP и Lenovo. Чаще всего проблемы возникают у систем, использующих службы SCCM (System Center Configuration Manager) и WSUS (Windows Server Update Services).

Microsoft уже знает о проблеме и готовит патч для ее устранения. Пока выход официального патча ожидается, разработчики предлагают временное решение: отключить опцию Trusted Execution (TXT) в BIOS. Это позволяет обойти сбой и успешно завершить установку обновления.

Напомним, бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025-го. У желающих остаться на десятке будет возможность за 30 долларов продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

А тем временем доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 43,72%. Таким образом отрыв Windows 11 от Windows 10 сократился до меньше 10 процентов.

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