В стране уже готовят инфраструктуру и медицинский персонал к приему наших военных.

Служба безопасности Украины начала подготовку к обмену 1000 на 1000 пленных. Компетентные органы готовятся принимать освобожденных из плена украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении СБУ в соцсети. "Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек", - говорится в сообщении.

В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые содержатся в украинском плену и которые могут быть переданы РФ.

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Кроме того, СБУ вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами проводит подготовку к приему украинских военных, которые сейчас находятся в российском плену. Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Обмен по формуле "тысяча на тысячу"

16 мая в Стамбуле во время встречи представителей Украины и РФ было достигнуто соглашение о проведении обмена по формуле "тысяч на тысячу".

Как отметил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, этот масштабный обмен должен состояться на следующей неделе.

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