Теракт в аэропорту Стамбула: два взрыва со стрельбой, 20 погибших (фото, видео)

Об этом сообщает израильская волонтерская организация Israel Hatzolah в своем твиттере, уточняя о 100 раненых.

Как сообщает Reuters, полицеские стреляли в террористов, чтобы попытаться остановить, прежде чем они достигнут контрольно-пропускного пункта безопасности в зале прибытия аэропорта Ататюрк, но они успели себя взорвать.

"Согласно информации, которую я получил, на входе в международный терминал аэропорта Ататюрк террорист первым открыл огонь из автомата Калашникова, а затем взорвал сам себя", - сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг CNN Turk.

TURKEY AIRPORT BOMBING - U/D:

- 20 dead

- 100 wounded

- 2 suicide bombers

- heavy gunfire

- possible Israelis missing

- gag order placed. — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) June 28, 2016

BREAKING: Turkish justice minister says 10 dead in Istanbul airport attack https://t.co/e9v0UKjsZl — Reuters Top News (@Reuters) June 28, 2016

Местные власти заявили, что было два взрыва и множество раненых, при этом не вдаваясь в подробности. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны лежащие раненые,, внутри и снаружи одного из зданий терминалов.

Телекомпания CNN Turk сообщает, что турецкиие власти подозревают в нападении террористов-смертников, но официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, по информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных суден.

По сообщение агентства, в международном аэропорту Ататюрк были слышны выстрелы. По словам свидетелей, на которых ссылается телеканал CNN Turk, выстрелы велись из припаркованного у аэропорта автомобиля.

Turkey: Ten people have died after suspected suicide attacks hit Ataturk Airport https://t.co/0SfF4oSIyvpic.twitter.com/1DqmotW10e — AJE News (@AJENews) June 28, 2016