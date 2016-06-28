Теракт в аэропорту Стамбула: два взрыва со стрельбой, 20 погибших (фото, видео)
В результате взрывов в аэропорту в Стамбуле погибли 20 человек.
Об этом сообщает израильская волонтерская организация Israel Hatzolah в своем твиттере, уточняя о 100 раненых.
Как сообщает Reuters, полицеские стреляли в террористов, чтобы попытаться остановить, прежде чем они достигнут контрольно-пропускного пункта безопасности в зале прибытия аэропорта Ататюрк, но они успели себя взорвать.
"Согласно информации, которую я получил, на входе в международный терминал аэропорта Ататюрк террорист первым открыл огонь из автомата Калашникова, а затем взорвал сам себя", - сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг CNN Turk.
TURKEY AIRPORT BOMBING - U/D:— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) June 28, 2016
- 20 dead
- 100 wounded
- 2 suicide bombers
- heavy gunfire
- possible Israelis missing
- gag order placed.
BREAKING: Turkish justice minister says 10 dead in Istanbul airport attack https://t.co/e9v0UKjsZl— Reuters Top News (@Reuters) June 28, 2016
Местные власти заявили, что было два взрыва и множество раненых, при этом не вдаваясь в подробности. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны лежащие раненые,, внутри и снаружи одного из зданий терминалов.
Телекомпания CNN Turk сообщает, что турецкиие власти подозревают в нападении террористов-смертников, но официального подтверждения этому пока нет.
Напомним, по информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных суден.
По сообщение агентства, в международном аэропорту Ататюрк были слышны выстрелы. По словам свидетелей, на которых ссылается телеканал CNN Turk, выстрелы велись из припаркованного у аэропорта автомобиля.
Turkey: Ten people have died after suspected suicide attacks hit Ataturk Airport https://t.co/0SfF4oSIyvpic.twitter.com/1DqmotW10e— AJE News (@AJENews) June 28, 2016
Atatürk Havalimanı'nda patlamarda yaralılara ambulans yetmediği için, sivil araç ve taksiler kullanılıyor...— Muhâlif İMAM (@imambey_) June 28, 2016
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