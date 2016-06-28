Теракт в аэропорту Стамбула: два взрыва со стрельбой, 20 погибших (фото, видео)

23:14, 28 июня 2016
Мир
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В результате взрывов в аэропорту в Стамбуле погибли 20 человек.

REUTERS

Об этом сообщает израильская волонтерская организация Israel Hatzolah в своем твиттере, уточняя о 100 раненых.

Как сообщает Reuters, полицеские стреляли в террористов, чтобы попытаться остановить, прежде чем они достигнут контрольно-пропускного пункта безопасности в зале прибытия аэропорта Ататюрк, но они успели себя взорвать.

"Согласно информации, которую я получил, на входе в международный терминал аэропорта Ататюрк террорист первым открыл огонь из автомата Калашникова, а затем взорвал сам себя", - сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг CNN Turk.

Местные власти заявили, что было два взрыва и множество раненых, при этом не вдаваясь в подробности. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны лежащие раненые,, внутри и снаружи одного из зданий терминалов.

Телекомпания CNN Turk сообщает, что турецкиие власти подозревают в нападении террористов-смертников, но официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, по информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных суден.

По сообщение агентства, в международном аэропорту Ататюрк были слышны выстрелы. По словам свидетелей, на которых ссылается телеканал CNN Turk, выстрелы велись из припаркованного у аэропорта автомобиля. 

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