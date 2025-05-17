Фильм рассказывает историю молодого Александра

В рамках 78-го Каннского кинофестиваля, на одном из главных мировых кинорынков - Marché du Film - во время дискуссионной панели "Байопик - как инструмент деколонизации украинской культуры и истории периода советской оккупации"состоялась презентация тизера художественного фильма "Довженко" (режиссер Константин Коновалов), представленный Одесской киностудией, который производится в международном сотрудничестве компанией "Одесса Фильм Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

Лента переносит зрителя в Одессу 1926 года - город, возрождающийся после потрясений, наполненный джазом, балетом, боксом и большими мечтами о кино.

Это история молодого Александра Довженко, который приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм. Его цель - создать настоящее искусство. Но реальность диктует другие правила: НКВД требует пропаганды, а не поисков красоты. Впрочем, на грани срыва, Довженко находит силы сопротивляться - благодаря поддержке близких: писателя Юрия Яновского, балерины Иды Пензо и директора кинофабрики Нечесы. Вместе они решаются снять фильм, который не укладывается в рамки. Фильм - о свободе.

"Довженко" - это не только приключенческая драма о самом известном украинском кинохудожнике. Это история о силе искусства, дружбы и молодости перед лицом тоталитарной системы. И о цене, которую приходится платить за право быть собой.

"Для нашей команды важно и символично, что именно Одесская киностудия реализует художественную экранизацию байопика о легендарном Александре Довженко, поскольку именно с нее начал свой путь в 1926 году, а кинотеатральный релиз ленты будет посвящен 100-летию первого полнометражного фильма киноклассика".

Наша цель - сформировать понимание, что украинцы не только сильные и свободолюбивые люди, но и талантливая, творческая и образованная нация. Это первый художественный фильм, посвященный Александру Довженко. Мы наполнены решимости показать широкой общественности малоизвестные страницы из жизни легендарного украинского художника", - делится продюсер фильма Анна Дочева.

Среди гостей мероприятия были: Симона Бауманн - член совета директоров Немецкой ассоциации продюсеров документального кино, Деннис Рух - директор European Film Market, Анджей Вышинский - польский продюсер, Франсиско Бассиньяна - режиссер Krakovia Producciones, Рустам Бабазаде - сценарист,

Али-Саттар Гулиев - продюсер и режиссер.

Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025
Фото Фильм ''Довженко'' 17 мая 2025

Первый тизер ленты получил положительные отзывы гостей мероприятия, а теперь предлагается вниманию широкой зрительской аудитории.

Фильм уже привлек внимание международных дистрибьюторов и кинокритиков. Его премьера запланирована на 2026 год.

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