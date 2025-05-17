В рамках 78-го Каннского кинофестиваля, на одном из главных мировых кинорынков - Marché du Film - во время дискуссионной панели "Байопик - как инструмент деколонизации украинской культуры и истории периода советской оккупации"состоялась презентация тизера художественного фильма "Довженко" (режиссер Константин Коновалов), представленный Одесской киностудией, который производится в международном сотрудничестве компанией "Одесса Фильм Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

Лента переносит зрителя в Одессу 1926 года - город, возрождающийся после потрясений, наполненный джазом, балетом, боксом и большими мечтами о кино.

Это история молодого Александра Довженко, который приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм. Его цель - создать настоящее искусство. Но реальность диктует другие правила: НКВД требует пропаганды, а не поисков красоты. Впрочем, на грани срыва, Довженко находит силы сопротивляться - благодаря поддержке близких: писателя Юрия Яновского, балерины Иды Пензо и директора кинофабрики Нечесы. Вместе они решаются снять фильм, который не укладывается в рамки. Фильм - о свободе.

"Довженко" - это не только приключенческая драма о самом известном украинском кинохудожнике. Это история о силе искусства, дружбы и молодости перед лицом тоталитарной системы. И о цене, которую приходится платить за право быть собой.

"Для нашей команды важно и символично, что именно Одесская киностудия реализует художественную экранизацию байопика о легендарном Александре Довженко, поскольку именно с нее начал свой путь в 1926 году, а кинотеатральный релиз ленты будет посвящен 100-летию первого полнометражного фильма киноклассика".

Наша цель - сформировать понимание, что украинцы не только сильные и свободолюбивые люди, но и талантливая, творческая и образованная нация. Это первый художественный фильм, посвященный Александру Довженко. Мы наполнены решимости показать широкой общественности малоизвестные страницы из жизни легендарного украинского художника", - делится продюсер фильма Анна Дочева.

Среди гостей мероприятия были: Симона Бауманн - член совета директоров Немецкой ассоциации продюсеров документального кино, Деннис Рух - директор European Film Market, Анджей Вышинский - польский продюсер, Франсиско Бассиньяна - режиссер Krakovia Producciones, Рустам Бабазаде - сценарист,

Али-Саттар Гулиев - продюсер и режиссер.

Первый тизер ленты получил положительные отзывы гостей мероприятия, а теперь предлагается вниманию широкой зрительской аудитории.

Фильм уже привлек внимание международных дистрибьюторов и кинокритиков. Его премьера запланирована на 2026 год.

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