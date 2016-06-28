В Кремле извинения Эрдогана назвали очень важным шагом для нормализации отношений РФ и Турции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеПремьер Турции заявил о готовности выплатить России компенсацию за сбитый Су-24«Направлением послания в адрес Путина президентом Эрдоганом был сделан важный шаг в сторону нормализации отношений», - сказал он.

«Безусловно, предстоит вместе сделать в сторону друг другу еще не один шаг, не нужно думать, что за несколько дней удастся все нормализовать», - подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он сообщил, что завтра по инициативе главы государства Владимира Путина в середине дня запланирован телефонный разговор с Эрдогагом.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в послании Эрдогана нет филологических тонкостей в части перевода слова «извините» и на сайте Кремля вчера приведены цитаты из этого послания Эрдогана.

«В послании есть и слова, связанные с выражением сожаления, и есть слово «извините», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в пресс-службе Кремля сообщили что Эрдоган направил Путину послание с извинением за сбитый российский самолёт.

В частности, президент Турции заверил президента РФ, что у Турции «не было желания и заведомого намерения сбить самолёт», принадлежащий РФ.

Кроме того, турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной со сбитием российского военного самолёта.

В послании, в частности, отмечается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения.

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации», - приводится цитата Эрдогана. Далее говорится, что, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

«Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе», - говорится в послании.

В документе также отмечается, что в отношении гражданина Турции, имя которого ассоциируется со смертью российского пилота, начато и ведётся судебное расследование.

Эрдоган выражает своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчёркивает готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.