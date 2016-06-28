Английский язык может потерять статус официального в ЕС - депутат Европарламента

О такой возможности заявила председатель Комитета по конституционным вопросам в Европарламенте Данута Хюбнер, передает Reuters.

Отмечается, что английский является официальным языком в трех странах-членах ЕС – Великобритании, Ирландии и на Мальте, однако только британцы в свое время настаивали на его официальном статусе. Ирландцы при этом выбрали гэльский язык, а Мальта - мальтийский.

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"Если у нас не будет Великобритании, у нас не будет английского языка", - заявила Хюбнер.

Она добавила, что английский может остаться рабочим языком, даже если потеряет статус официального. При этом, по словам Хюбнер, для сохранения официального статуса английского языка необходимо согласие всех государств-членов ЕС. Также, в качестве альтернативы, можно изменить правила, и предоставить странам возможность иметь более одного официального языка.

Издание отмечает, что английский является одним из 24 официальных языков в ЕС, на который переводятся все документы и законы Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.