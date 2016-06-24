Британская молодежь предложила после Brexit урезать пенсии пожилым людям за "разрушенное будущее" - соцсети
Молодые британцы обиделись на старшее поколение из-за результатов голосования по выходу страны из Евросоюза.
Многие из них пишут в Twitter, что пенсионеры, проголосовавшие за Brexit, «разрушили их будущее», сообщает Lenta.ru.
Пожилые консерваторы, со своей стороны, уверены, что только такой результат поможет улучшить ситуацию в стране.
64 процента британцев в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за то, чтобы остаться. Они полагают, что членство в ЕС означает свободу передвижения, защиту их рабочих прав и спасение от рецессии. 58 процентов граждан старше 65 лет считают, что Brexit поможет справиться с миграционным кризисом и избавиться от диктатуры Брюсселя.
«Когда в стране с учетом результатов референдума начнется рецессия, в первую очередь надо будет урезать пенсии пожилым людям, проголосовавшим за #Brexit», - пишут пользователи в Twitter.
Самих пенсионеров, на которых так обижена молодежь, в соцсетях меньше, однако они настроены не менее решительно.
«Почему бы тем, кто хочет остаться, не вспомнить о суверенитете Британии и нехватке демократии в ЕС, а также о том, что больше половины наших законов написано в Брюсселе?», - говорят сторонники Brexit.
Says it all really. Early twenties struggle enough as it is, now this. Cheers for ruining our future #EURefResultspic.twitter.com/JR46BwadcA— Jess Randle (@JessRandle25) June 24, 2016
It's sad to think that British pensioners literally hate foreigners more than they love their grandchildren. #EURefResults— ㅤ (@Y2SHAF) June 24, 2016
My grandparents apologised to me for the results of the #EURefResults ...— m a c R a e (@Curly_MacRae) June 24, 2016
When the UK goes into recession due to #EURefResults, pensions should be the first thing to be cut given how many 60+ voted for #Brexit.— Jenni Black (@JenniGrenBlack) June 24, 2016