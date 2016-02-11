Поддержка Россией Асада в Сирии является стратегической ошибкой и не способствует борьбе с ИД - глава Пентагона

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает корреспондент УНИАН.

Министр обороны США напомнил, что действия России в Сирии не соответствуют заявлениям, которые делает РФ применительно к ситуации в этой стране.

"Русские в большинстве своих воздушных ударов поражают цели, не нацелены на ИДИЛ. Вместо этого, они стали участниками гражданской войны в Сирии... путем поддержания режима (президента Башара аль-Асада - УНИАН) и разжигания войны", - сказал Картер.

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Министр обороны США решительно заявил, что эта гражданская война должна прекратиться.

"Я думаю, что сейчас наиболее трагическим следствием российский действий является перемещение большого количества людей в Сирии. Я говорил раньше, и это не изменилось - это стратегическая ошибка россиян", - заявил Картер.

В этой связи он подчеркнул, что РФ не намерена координировать или принимать какое-либо образом участие в международной коалиции в борьбе с "Исламской государством".

"Мы настроены в нашей кампании нанести поражение ИГИЛ с военной точки зрения. Мы уверены, что сделаем это. Россияне не помогают в этом отношении, но мы это сделаем в любом случае", - подчеркнул Картер.

В то же время он заявил, что РФ относительно Сирии движется в неправильном направлении. "Мы хотим направляться в правильном направлении, а именно в том направлении, когда там будет политический переходный период, который гарантирует сирийскому народу правительство и будущее, в котором не будет Башара Асада частью этого правительства", - отметил Картер.