Коалиция во главе с США намерена сокрушить "Исламское государство" в 2016 году - Reuters

По данным арабских и западных официальных источников, стратегия заключается в том, чтобы, лишив ИГ значительной части контролируемой им территории, деморализовать его рядовых членов и сделать непривлекательным для других джихадистов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters со ссылкой на арабские и западные официальные источники.

Иракский источник, знакомый со стратегией, подтвердил, что план состоит в том, чтобы нанести удары по Мосулу и Ракке, которые считаются столицами ИГ. Он подчеркнул, что Багдад и Вашингтон решительно настроены до конца года установить контроль над территорией, занимаемой ИГ.

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"Иракцы утверждают, что в 2016 году с ИГ будет покончено, и американцы разделяют ту же идею — закончить дело, чтобы они могли уйти, и чтобы у Обамы остались заслуги", — сказал дипломатический источник в Багдаде.

"Даиш" (еще одно название ИГ - УНИАН) теряет способность удерживать территорию в Ираке и проводить всякие сложные наступательные действия, которые позволяют им удерживать захваченные города", — сказал американский источник, добавив, что наступление на Мосул начнется в 2016 году.

Высокопоставленный иракский источник рассказал, что в операции вместе с иракской армией будет участвовать спецназ из стран коалиции, а курдские подразделения "Пешмерга" блокируют Мосул с севера и востока. Он также заявил, что среди повстанцев в сирийской северо-восточной провинции Хасака находится американский спецназ, который готовит местный аэродром для наступления на Ракку.