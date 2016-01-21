Вдова экс-сотрудника ФСБ Литвиненко попросила Великобританию ввести санкции лично против Путина

Об этом она заявила журналистам у стен лондонского суда, пишет The Guаrgian.

В частности, Марина Литвиненко призвала премьер-министра страны Дэвида Кэмерона ввести визовые ограничения и персональные экономические санкции против "всех обозначенных в деле персон, не исключая Николая Патрушева и Владимира Путина".

Текст заявления вдовы ФСБшника опубликовал в Twitter британский журналист Стивен Свонн.

Statement by Marina Litvinenko calls for sanctions& travel ban on Putin. pic.twitter.com/oRS44Ms9vA — steve swann (@steveswannBBC) January 21, 2016

Литвиненко также призвала правительство выдворить из Великобритании всех сотрудников российских спецслужб.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 января, судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В отчете, который судья готовил на протяжении почти полугода, он пришел к выводу, что убийство Литвиненко в Лондоне было «вероятно одобрено секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и также президентом России Владимиром Путиным». При этом судья исключил, что Литвиненко принял радиоактивный полоний-210 случайно или с намерением совершить самоубийство. Вероятными исполнителями убийства суд назвал бывших сотрудников ФСБ Александра Лугового (ныне депутат Госдумы) и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.

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Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Сперва медики предполагали, что он был отравлен высокотоксичным ядом таллием, однако позже выяснилось, что смерть наступила в связи с отправлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, его Литвиненко подмешали в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

Британская прокуратура требовала их экстрадиции в 2007 году, однако тогда Россия отказала в этом.

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Показания по делу Литвиненко давала его вдова Марина. Ковтун собирался дать показания по видеосвязи из Москвы, однако в последствии он от этого отказался.

В 2013 году Следственный комитет РФ получил статус заинтересованной стороны по собственной инициативе.

В июле The Guardian писала, что в материалах дела был свидетель под псевдонимом D3. Он говорил, что Ковтун рассказывал о намерении убить Литвиненко. Эти показания он дал еще 2006 году, однако к делу их приобщили только в 2010 году.