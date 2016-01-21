Вдова экс-сотрудника ФСБ Литвиненко попросила Великобританию ввести санкции лично против Путина
Вдова убитого сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина призвала власти Великобритании ввести санкции против президента России Владимира Путина.
Об этом она заявила журналистам у стен лондонского суда, пишет The Guаrgian.
В частности, Марина Литвиненко призвала премьер-министра страны Дэвида Кэмерона ввести визовые ограничения и персональные экономические санкции против "всех обозначенных в деле персон, не исключая Николая Патрушева и Владимира Путина".
Текст заявления вдовы ФСБшника опубликовал в Twitter британский журналист Стивен Свонн.
Statement by Marina Litvinenko calls for sanctions& travel ban on Putin. pic.twitter.com/oRS44Ms9vA
— steve swann (@steveswannBBC) January 21, 2016
Литвиненко также призвала правительство выдворить из Великобритании всех сотрудников российских спецслужб.
Читайте такжеБританский МИД призвал Кэмерона воздержаться от новых санкций против России
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 января, судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В отчете, который судья готовил на протяжении почти полугода, он пришел к выводу, что убийство Литвиненко в Лондоне было «вероятно одобрено секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и также президентом России Владимиром Путиным». При этом судья исключил, что Литвиненко принял радиоактивный полоний-210 случайно или с намерением совершить самоубийство. Вероятными исполнителями убийства суд назвал бывших сотрудников ФСБ Александра Лугового (ныне депутат Госдумы) и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.
Читайте такжеThe Sunday Times: Кэмерон обсудит со спецслужбами доклад об отравлении экс-агента ФСБ Литвиненко
Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Сперва медики предполагали, что он был отравлен высокотоксичным ядом таллием, однако позже выяснилось, что смерть наступила в связи с отправлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, его Литвиненко подмешали в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.
Британская прокуратура требовала их экстрадиции в 2007 году, однако тогда Россия отказала в этом.
Читайте такжеСМИ: Разведка США займется оценкой политических расправ в РФ и экспорта "русской весны"
Показания по делу Литвиненко давала его вдова Марина. Ковтун собирался дать показания по видеосвязи из Москвы, однако в последствии он от этого отказался.
В 2013 году Следственный комитет РФ получил статус заинтересованной стороны по собственной инициативе.
В июле The Guardian писала, что в материалах дела был свидетель под псевдонимом D3. Он говорил, что Ковтун рассказывал о намерении убить Литвиненко. Эти показания он дал еще 2006 году, однако к делу их приобщили только в 2010 году.