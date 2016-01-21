Суд Лондона признал Путина "вероятно" причастным к убийству экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Как сообщает телеканал «Дождь», об этом пишет сегодня газета The Guardian.

Корреспондент газеты, который находится на слушаниях, написал в Twitter, что в докладе сказано о вероятном одобрении убийства Литвиненко секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Путиным.

Вдова Литвиненко Марина призвала немедленно отозвать всех сотрудников российской разведки из Великобритании.

Стоит отметить, что накануне начала открытого разбирательства по делу бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко стало известно, что за несколько месяцев до смерти экс-агент обвинял президента РФ Путина в педофилии. Кроме того, отравленный радиоактивным полонием-210 Литвиненко перед смертью указал британским полицейским на заказчика своего убийства - президента РФ Владимира Путина.

Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Сперва медики предполагали, что он был отравлен высокотоксичным ядом таллием, однако позже выяснилось, что смерть наступила в связи с отправлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, его Литвиненко подмешали в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

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Британская прокуратура требовала их экстрадиции в 2007 году, однако тогда Россия отказала в этом.

Показания по делу Литвиненко давала его вдова Марина. Ковтун собирался дать показания по видеосвязи из Москвы, однако в последствии он от этого отказался.

В 2013 году Следственный комитет РФ получил статус заинтересованной стороны по собственной инициативе.

В июле The Guardian писала, что в материалах дела был свидетель под псевдонимом D3. Он говорил, что Ковтун рассказывал о намерении убить Литвиненко. Эти показания он дал еще 2006 году, однако к делу их приобщили только в 2010 году.