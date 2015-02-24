The Guardian: Отчет Литвиненко о союзнике Путина был достаточным мотивом для его убийства

Люк Хардинг в своей статье, которая называется «Отчет Литвиненко о союзнике Путина был достаточным мотивом для его убийства», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщает о том, что Александр Литвиненко помог написать дискредитирующий отчет, в котором утверждалось, что один из ближайших союзников Владимира Путина был причастен к контрабанде кокаина и связан с «гангстерами», и из-за которого Путина окрестили «г-н Нечистый», о чем говорилось во время открытых слушаний в суде.

В ходе рассмотрения в суде дела о смерти Литвиненко в 2006 г. было установлено, что в последние месяцы Литвиненко проводил расследования, связанные с высокопоставленными российскими политиками.

Одним из них был Виктор Иванов, офицер КГБ, а ныне глава Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В то время Литвиненко работал на Titon International, охранную компанию, которая находится в районе Мейфэр, Лондон. Литвиненко представил Titon серию докладов, требующих комплексной проверки.

Литвиненко получил по 5 тыс. долл. за каждый из них. Он разделил эти деньги со своим информатором, Юрием Швецом, который покинул КГБ и обосновался в США. Именно Швец написал доклады, говорилось на слушанье.

Бен Эмммерсон, адвокат вдовы Литвиненко, Марины, сказал, что в одном из докладов содержались «невероятно серьезные» обвинения в адрес как Иванова, так и Путина. В докладе утверждается, что Иванов непосредственно был вовлечен в преступную деятельность в Санкт-Петербурге с 1990 г. В то время местная мафия занималась прибыльной контрабандой кокаина из Колумбии, поставляя его в Западную Европу через городской морской порт.

Иванов активно помогал одной из мафиозных группировок, пресловутой Тамбовской преступной группировке, бороться с ее соперниками, говорилось в докладе.

Он подружился с лидером группировки Владимиром Кумариным и вошел в долю, получая прибыль от «темной» деятельности порта. Иванов также основал две компании, одну – вместе с Борисом Грызловым, будущим спикером российского парламента.

Читая отчет в суде, Эммерсон сказал, что «по иронии судьбы», когда Иванов «сотрудничал с бандитами», его назначили на должность руководителя департамента, который должен был бороться с контрабандой в Санкт-Петербурге.

«Его бывшие подчиненные называют его [Иванова] монстром за то, что он был грубым, авторитарным и упрямым начальником. В то время грань между сотрудниками правоохранительных органов и профессиональными преступниками часто была очень тонкой».

По словам Эммерсона, в это время Путин был главой комитета по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

Цитируя доклад, Эмерсон сказал: «Когда Иванов сотрудничал с бандитами, он находился под защитой Владимира Путина, который был ответственен за внешнеэкономические связи... сам Путин в то время не был «господином Чистым».

Путин стал премьер-министром в 1999 г., а президентом – в 2000 г. Иванов получил повышение, возглавив подразделение ФСБ, шпионского агентства Путина, которое занималось вопросами внутренней безопасности. Затем он был назначен на должность заместителя главы президентской администрации Путина.

Во время слушания говорилось, что Иванов стал верной «правой рукой» Путина, который использовал его для решения проблем, требующих «давления и запугивания». Более мягкий Игорь Шувалов, который в настоящее время является вице-премьер-министром, был «левой рукой» Путина, и его президент России использовал, когда ему нужен был «компромисс».

Этот скандальный отчет был написан в сентябре 2006 г. Его вручили генеральному директору Titon Дину Эттью. Два месяца спустя Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием-210.

Двоих россиян – Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна – обвиняют в том, что они подмешали полоний в зеленый чай Литвиненко во время их встречи 1 ноября 2006 г. Литвиненко умер в больнице через 23 дня. Луговой и Ковтун все время отрицали свою причастность к смерти Литвиненко.

По словам Эммерсона, отчет был достаточным мотивом для убийства Литвиненко. «Этот человек [Иванов] – преступник, который может убить, если окажется под угрозой», – сказал он.

На слушанье также рассказали, что клиент, который заказал этот доклад, отказался от крупного контракта после его прочтения, из-за чего Иванов мог понести огромные убытки.

Литвиненко считал Лугового «верным другом» с полезными тайными контактами в Москве. Он просил Лугового разузнать побольше об Иванове.

Но отчет Лугового умещался на одной странице и был абсолютно непригодным, по словам Эттью. Тогда Литвиненко обратился к другому информатору – позже стало известно, что это был Швец – с просьбой написать отчет. Литвиненко передал копию отчета Швеца Луговому, говорилось на слушанье.

По словам Эммерсона, отчет неизбежно попал бы в руки сотрудникам ФСБ и «других в Москве», тем самым поставив Литвиненко под «смертельную угрозу».

Эттью сказал, что встречался с Луговым только один раз, когда тот возвращался из Канады в Москву с пересадкой в Лондоне в июне 2006 г. Они встретились в терминале аэропорта Хитроу 1, при этом Литвиненко представил Лугового как потенциального информатора.

Эттью отметил, что Луговой ему сразу же не понравился. «В нем было что-то, я бы сказал, пугающе холодное», – сказал он.

Слушания по этому делу продолжаются.