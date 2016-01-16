Восемь человек госпитализированы из здания Конгресса США из-за токсического вещества

Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел утром в пятницу, 15 января, в офисе Longworth House Office Building — одном из трех зданий, используемых Палатой представителей.

Пострадали работники кафетерия, который находится в здании. Медики обследовали их на возможное влияние свинца. Загрязнение воздуха испарениями краски, содержащей свинец, произошла, по предварительным данным, в результате выполнения ночных работ.

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Утром некоторые работники пожаловались на плохое самочувствие. Кафе будет закрыто, пока специалисты не проведут обследование помещения и не примут меры по исправлению ситуации с утечкой вредного вещества.