Обвиняемые в убийстве Немцова дважды пытались расправиться с ним - СМИ

В злополучный день политик тоже мог избежать гибели, передает Росбалт, которому удалось ознакомиться со всеми показаниями Заура Дадаева и Анзора Губашева, в том числе сделанными ими на видеокамеру.

Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова рассказали, что вплоть до 7 января 2015 года (в этот день был расстрел редакции «Шарли Эбдо») они еще раздумывали, стоит ли совершать нападения на политика. А с этой даты и до 27 февраля, когда и было совершено преступление, они дважды пытались расправиться с Немцовым, но этому мешали разные обстоятельства.

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"Видели Немцова три раза до 27 февраля. И то на расстоянии, не в пределах досягаемости, которая позволяла совершить преступление", — посетовал Губашев во время допроса.

Дадаев добавил, что два раза он хотел начать стрельбу по Немцову, но не сложилось. "Было много народу, поздний вечер. В результате ничего мы не сделали, оставили, ушли. Просто не успели. Ну, народу много было", — рассказал на допросе Заур.

Издание отмечает, что избежать гибели политик мог и 27 февраля. В этот день обвиняемые долгое время не могли найти Немцова и уже собирались уходить со своих «постов».

"Мы уже решили пойти домой, потом говорим: постоим еще полчаса. Стояли. Стояли. И тут я его увидел", — рассказал Дадаев. Когда Заур шел по Замоскворецкому мосту за Немцовым и Анной Дурицкой, он еще раздумывал, открывать ли стрельбу рядом с Кремлем. Но тут показалась снегоуборочная машина, которая могла заглушить звуки выстрелов. Вопрос был решен в пользу убийства.

Напомним, в конце декабря следствие предъявило окончательное обвинение Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Хамзату Бахаеву и Тамерлану Эскерханову по делу об убийстве политика Бориса Немцова.