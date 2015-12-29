Убийство Немцова: фигурантам дела предъявили окончательное обвинение

Обвинение в окончательной редакции предъявлено четырем фигурантам дела, сообщили ТАСС защитники.

"В настоящее время следователь продолжает зачитывать обвинение", - сообщил адвокат одного из обвиняемых.

Отмечается, что обвинение предъявлено по пунктам "ж" и "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму").

Читайте такжеСледствие по-путински: Из дела Немцова исключили политическую составляющую

Адвокат еще одного фигуранта дела - Анзора Губашева - находится в командировке, поэтому обвинение его подзащитному будет предъявлено позже.

В свою очередь адвокат Шамсудин Цакаев, представляющий интересы предполагаемого киллера Заура Дадаева, заявил, что следствие считает, что убийство оппозиционного политика Бориса Немцова не связано с его высказываниями о карикатурах Charlie Hebdo, передает РИА Новости.

"Мы изучаем обвинение в окончательной редакции, в нем говорится, что убийство совершено по найму, версии мести за высказывания о карикатурах Charlie Hebdo в финальной редакции нет", - сказал защитник.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в России следственный комитет намерен выделить в отдельное производство уголовное дело против Руслана Мухудинова. Этого человека называют заказчиком и организатором убийства российского оппозиционера Бориса Немцова