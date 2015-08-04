Frankfurter Allgemeine: Россия хочет создать собственное рейтинговое агентство

В статье Беньямина Трибе под названием «Россия хочет создать собственное рейтинговое агентство», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что теперь и Россия присоединилась к ряду тех государств, которые видят угрозу в доминировании крупных американских рейтинговых агентств. В конце июля центральный банк принял решение в четвертом квартале основать агентство для проверки кредитоспособности заемщиков, которые также могло бы противостоять "геополитическим рискам". Весной 2016 года агентство может предоставить первые оценки кредитоспособности банков и компаний – сначала только в России, позже – в Евразийском экономическом союзе, объединении бывших советских республик под руководством Москвы.

Это явление известно: пока Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service и Fitch дают положительные оценки заемщикам, они ими довольны. Если мнения становятся более критичными, особенно государства сразу расценивают это как нападение и подозревают политические интриги. Крупные институциональные инвесторы часто ориентируются на рейтинги трех агентств, когда принимают решение о том, вкладывать ли деньги в облигации страны. S&P и Moody 's снизили кредитный рейтинг России в этом году до так называемого спекулятивного, «не-инвестиционного уровня». Здесь для многих инвесторов отделяются зерна от плевел. Fitch по-прежнему удерживает самую низкую оценку на «инвестиционном уровне», но дает Москве негативный прогноз.

Аналитики скептически относятся к американским рейтинговым агентствам

Теперь некоторые аналитики довольно скептически рассматривают оценки S&P и Moody's. Здесь речь идет о вероятности дефолта по облигациям российского государства. Хотя бюджет страдает от экономического кризиса, и закончит год с убытком, но государственный долг все еще остается низким, с менее чем двадцатипроцентной производительностью экономики. Кроме того, Москва продемонстрировала, что в вопросах финансового рынка она очень осторожно действует в отношении международных инвесторов. Так, во время финансового кризиса, а также при нынешних потрясениях и недавнем кризисе рубля, не был введен контроль за движением капитала. Постоянные обещания, что все так и останется, часто рассматривают, как одно из немногих заслуживающих доверия утверждений Кремля.

Обычно эмитенты, которые не являются государствами, платят за высказанные оценки их кредитоспособности, или заказывают их. Это создает потенциальные конфликты интересов. В России по-другому не будет, но есть еще один, гораздо более важный фактор: агентство будет принадлежать эмитентам. Основной капитал – 3 млрд рублей (44 млн евро) будет вложен российскими банками, страховыми компаниями и другими участниками финансового рынка. Ни один акционер не должен получить более 5% агентства. В первом туре, заинтересованные стороны могут подавать заявки до конца августа. Если же все равно не поступит достаточно денег, то капитал предоставит центральный банк – но, по слухам, группа инвесторов уже в большей степени сформирована. Присоединиться хочет второй по величине российский банк ВТБ, контролируемое государством учреждение и постоянный бенефициар инъекций государственного капитала.

То есть, именно инвесторы, или кредиторы, на основе приемлемости оценок кредитоспособности будут принимать решения о благонадежности. Сомнительно, что международные инвесторы примут новое российское агентство, учитывая историю его возникновения. А российские инвесторы, по крайней мере, приближенные к государству, будут приобретать внутренние облигации и без нового лейбла (не говоря уже о том, что в России уже есть множество небольших агентств). Даже глава российской железной дороги сомневается, что эмитенты-акционеры - это хорошая идея.