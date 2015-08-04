Frankfurter Allgemeine: Россия хочет создать собственное рейтинговое агентство

16:56, 04 августа 2015
Мир
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Созданием собственного рейтингового агентства Москва хочет добиться большей независимости от институтов в Америке. Тем не менее, история возникновения нового агентства вызывает сомнения.

Москва / REUTERS

В статье Беньямина Трибе под названием «Россия хочет создать собственное рейтинговое агентство», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что теперь и Россия  присоединилась к ряду тех государств, которые видят угрозу в доминировании крупных американских рейтинговых агентств. В конце июля центральный банк принял решение в четвертом квартале основать агентство для проверки кредитоспособности заемщиков, которые также могло бы противостоять "геополитическим рискам". Весной 2016 года агентство может предоставить первые оценки кредитоспособности банков и компаний – сначала только в России, позже – в Евразийском экономическом союзе, объединении бывших советских республик под руководством Москвы.

Это явление известно: пока Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service и Fitch дают положительные оценки заемщикам, они ими довольны. Если мнения становятся  более критичными, особенно государства сразу расценивают это как нападение и подозревают политические интриги. Крупные институциональные инвесторы часто ориентируются на рейтинги трех агентств, когда принимают решение о том, вкладывать ли деньги в облигации страны. S&P и Moody 's снизили кредитный рейтинг России в этом году до так называемого спекулятивного, «не-инвестиционного уровня». Здесь для многих инвесторов отделяются зерна от плевел. Fitch по-прежнему удерживает самую низкую оценку на «инвестиционном уровне», но дает Москве негативный прогноз.

Аналитики скептически относятся к американским рейтинговым агентствам

Теперь некоторые аналитики довольно скептически рассматривают оценки S&P и Moody's. Здесь речь идет о вероятности дефолта по облигациям российского государства. Хотя бюджет страдает от экономического кризиса, и закончит год с убытком, но государственный долг все еще остается низким, с менее чем двадцатипроцентной производительностью экономики. Кроме того, Москва продемонстрировала, что в вопросах финансового рынка она очень осторожно действует в отношении международных инвесторов. Так, во время финансового кризиса, а также при нынешних потрясениях и недавнем кризисе рубля, не был введен контроль за движением капитала. Постоянные обещания, что все так и останется, часто рассматривают, как одно из немногих заслуживающих доверия утверждений Кремля.

REUTERS

Обычно эмитенты, которые не являются государствами, платят за высказанные оценки их кредитоспособности, или заказывают их. Это создает потенциальные конфликты интересов. В России по-другому не будет, но есть еще один, гораздо более важный фактор: агентство будет принадлежать эмитентам. Основной капитал – 3 млрд рублей (44 млн евро) будет вложен российскими банками, страховыми компаниями и другими участниками финансового рынка. Ни один акционер не должен получить более 5% агентства. В первом туре, заинтересованные стороны могут подавать заявки до конца августа. Если же все равно не поступит достаточно денег, то капитал предоставит центральный банк – но, по слухам, группа инвесторов уже в большей степени сформирована. Присоединиться хочет второй по величине российский банк ВТБ, контролируемое государством учреждение и постоянный бенефициар инъекций государственного капитала.

То есть, именно инвесторы, или кредиторы, на основе приемлемости оценок кредитоспособности будут принимать решения о благонадежности. Сомнительно, что международные инвесторы примут новое российское агентство, учитывая историю его возникновения. А российские инвесторы, по крайней мере, приближенные к государству, будут приобретать внутренние облигации и без нового лейбла (не говоря уже о том, что в России уже есть множество небольших агентств). Даже глава российской железной дороги сомневается, что эмитенты-акционеры - это хорошая идея.

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