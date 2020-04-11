Коронавирус - карта распространения 11 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 апреля 2020 в мире инфицированы 1 699 490 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 апреля, десятка лидеров
- 501 615 США
- 158 273 Испания
- 147 577 Италия
- 125 931 Франция
- 122 171 Германия
- 83 003 Китай
- 74 605 Великобритания
- 68 192 Иран
- 47 029 Турция
- 26 667 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
102 800 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 849 смертей. В США умерли 18 777 человек, в Испании - 16 081 человек, во Франции - 13 197 человек, в Великобритании - 8 958 человек. По всему миру 377 040 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.