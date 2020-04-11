Коронавирус - карта распространения 11 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 апреля 2020 в мире инфицированы 1 699 490 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 апреля, десятка лидеров

501 615 США

158 273 Испания

147 577 Италия

125 931 Франция

122 171 Германия

83 003 Китай

74 605 Великобритания

68 192 Иран

47 029 Турция

26 667 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

102 800 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 849 смертей. В США умерли 18 777 человек, в Испании - 16 081 человек, во Франции - 13 197 человек, в Великобритании - 8 958 человек. По всему миру 377 040 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.