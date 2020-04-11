цей матеріал доступний українською

Коронавирус - карта распространения 11 апреля

12:03, 11 апреля 2020
Мир
479438 2
Карта распространения коронавируса 11 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 апреля 2020 в мире инфицированы 1 699 490 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 апреля, десятка лидеров

  • 501 615 США
  • 158 273 Испания
  • 147 577 Италия
  • 125 931 Франция
  • 122 171 Германия
  • 83 003 Китай
  • 74 605 Великобритания
  • 68 192  Иран
  • 47 029 Турция
  • 26 667 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

102 800 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 849 смертей. В США умерли 18 777 человек, в Испании - 16 081 человек, во Франции - 13 197 человек, в Великобритании - 8 958 человек. По всему миру 377 040 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter