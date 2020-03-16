Производитель товаров класса люкс начал выпускать антисептики

Одна из ведущих групп в сегменте товаров класса люкс - LVMH Бернара Арно - сообщила о начале производства с 16 марта антисептического геля для рук на предприятиях, производящих продукцию для таких брендов, как Givenchy и Christian Dior.

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Как следует из заявления компании, дезинфицирующий гель будет передан властям Франции и крупнейшей в Европе больничной сети - Assistance Publique-Hopitaux de Paris, передает kommersant.

«Благодаря этой инициативе LVMH намерена помочь с проблемой возможного дефицита этого продукта во Франции и предоставить наибольшему числу людей возможность продолжить принимать верные меры по защите от распространения вируса… (Группа.- ред.) намерена выполнять взятые на себя сейчас обязательства так долго, как это потребуется в сотрудничестве с французскими властями».

По данным, опубликованным в субботу, 14 марта, во Франции зафиксировано 3,6 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 и 79 смерти от этого вируса. В субботу же, как сообщил Forbes, глава LVMH Бернар Арно возглавил список миллиардеров, потерявших больше всего на минувшей неделе. На закрытие торгов в пятницу его состояние сократилось на $14 млрд, до $84,6 млрд. Двумя месяцами ранее Арно на некоторое время стал самым богатым человеком мира с состоянием более $100 млрд.