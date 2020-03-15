Пасхальные службы в Ватикане будут проходить без прихожан
Службы по случаю Пасхи будут проходить в Ватикане без прихожан из-за коронавируса.
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Об этом сообщает префектура папского дома, передает kommersant. «В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на международном уровне все богослужения на Страстной неделе пройдут без физического присутствия верующих», - говорится в сообщении префектуры.
Страстная неделя у католиков в 2020 году продлится с 5 по 11 апреля.
Все аудиенции Папы римского Франциска и его проповеди до 12 апреля проводятся в формате видеотрансляций.
Как сообщал УНИАН, в Италии зафиксировано более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерло 1,4 тыс. человек.Страна находится на втором месте по случаям заражения после Китая. В мире заболели более 156 тыс. человек, умерло 5,8 тыс.