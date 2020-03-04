Президент Франции отказался от рукопожатий из-за коронавируса

Для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мер из-за эпидемии коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон усилил меры безопасности из-за коронавируса COVID-19 и перестал пожимать руки людям.

Как сообщает издание Paris Match, Эммануэль Макрон "отказался от рукопожатий при встречах", передает НВ.

Также сообщается, что для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мер из-за эпидемии коронавируса.

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Также об отказе от рукопожатий заявил министр здравоохранения Оливьер Веран.

"Я официально призываю отказаться от рукопожатий и других физических аспектов в социуме", - заявил Веран.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".