The Economist: Путин сделал себя пожизненным узником Кремля

У российского президента слишком много врагов и слишком много зависимых от него приспешников, чтобы он мог просто уйти.

Став президентом в 2000 году, 48-летний Владимир Путин размышлял над тем, как он когда-то покинет свою должность. Проезжая в президентском лимузине по улицам ночной Москвы, он признался журналисту: «Я очень надеюсь, что однажды смогу вернуться к нормальной жизни и получу немного частного будущего. Не могу сказать, что жизнь монарха меня вдохновляет. Демократия гораздо жизнеспособнее».

Через двадцать лет после того Путин далек от мирной жизни после президентства, как никогда, - пишет The Economist. 10 марта Госдума проголосовала за конституционные изменения, предложенные российским лидером. Они изменили количество президентских сроков Путина. При нынешней системе ему нужно покинуть свой пост в 2024 году. Но после изменений он сможет его занимать до 2036-го, а может и дольше.

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Какое-то время Путин рассматривал разные методы сохранить власть. Можно было объединить Россию и Беларусь, чтобы создать новую страну, которую он бы смог возглавить. Он мог бы стать главой всемогущего Верховного государственного совета или стать премьер-министром после перехода на парламентскую систему. В конце концов, он выбрал самый грубый и самый простой метод – изменить конституцию, чтобы она позволила ему остаться. По словам российского политического аналитика Кирила Рогова, таким образом Путин пошел по стопам постсоветских деспотов в Центральной Азии.

Другие поправки Путина сокращают полномочия парламента и судов. Рогов отмечает, что президент теперь не просто глава государства. Он также возглавляет исполнительную ветвь власти, координирует все государственные органы и закрепляет свое доминирование над судами. Узурпация власти в России завернута в риторику о Боге, традициях, гетеросексуальных семьях и российскую великую победу во Второй мировой войне.

Как и много других автократов, Путин считает, что ему нужно остаться у власти ради стабильности. На этой неделе он говорил о турбулентности на рынке нефти, о коронавирусе и угрозах от внешних и внутренних врагов.

«Они только и ждут, чтобы мы сделали ошибку или оступились, потеряли свой курс или даже хуже, погрязли во внутренних несогласиях, которые иногда раздуваются, накаляются и даже финансируются из-за рубежа», - сказал он в Думе.

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Обвал цен на нефть, которая на этой неделе сократилась на 30%, придала его словам драматичности. Нефть и газ – главный экспорт России, на который приходится треть ВВП страны. То, что Россия до сих пор чрезвычайно зависима от энергоносителей, - это вина Путина. За время его правления все попытки диверсифицировать экономику провалились.

Путин намекнул, что мир стал слишком тревожным, чтобы он ушел со своей должности. Бывший агент КГБ провозгласил себя не просто защитником конституции (которую он активно переписывает), а «гарантом безопасности страны, внутренней стабильности и эволюционного развития». И только «эволюционного», потому что Россия уже «настрадалась» от революций. Конечно же, только Путин якобы способен предотвратить такие смертельные угрозы. Об этом объявила 83-летняя советская космонавтка Валентина Терешкова. Ее выбрали на роль человека, который объявит предложение «обнулить» президентские сроки Путина.

Все это было спецоперацией, которую Путин запустил еще в середине января, когда впервые объявил о намерении изменить конституцию. Процесс был мутным и неожиданным. В целом он соответствовал стилю бывшего агента КГБ, сам приход власти которого был специальной операцией, спланированной в коридорах Кремля.

«Группа агентов ФСБ, предназначенная работать под прикрытием в правительстве Российской Федерации, успешно выполняет свою задачу», - шутил Путин во время речи перед ФСБ в декабре 1999 года перед тем, как его избрали премьер-министром. Еще через год он стал президентом.

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После того Путин организовал другие «спецоперации», такие как аннексия Крыма и вторжение в Украину в 2014 году, не вспоминая уже о конфискации нефтегазовой фирмы «Юкос» в 2004-2006 годах. Каждая из этих операций была замаскирована под якобы законную. В Крыму, к примеру, устроили фальшивый «референдум», а в деле о «Юкосе» был организован показательный суд. Изменение конституции РФ ничем не отличается от этих «операций».

Путин заявил, что изменения вступят в силу только при условии поддержки Конституционного суда (который он контролирует) и с одобрения со стороны российского народа. Люди будут голосовать 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Это голосование – не референдум и не выборы. Весь процесс – полное повторение спектакля в Крыму, которую назвали «референдумом». Путин собирается подписать конституционные изменения 18 марта, в шестую годовщину оккупации Крыма, и это очень красноречивый факт.

Хоть намерения Путина остаться у власти никогда не вызывали сомнений, время проведения конституционных изменений и спешка удивили. Политолог Екатерина Шульманн связывает это с настроениями российских элит, которые нервничают из-за собственного будущего. Приспешники Путина зависят от него. Неопределенность относительно его планов заставила их бояться потери денег, статуса, а возможно даже свободы. По мнению политолога, своим поступком Путин хотел ликвидировать риск, что элиты договорятся о преемнике. Такая договоренность означала бы начало заката эры действующего российского президента.

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Мэр Москвы Сергей Собянин на личном сайте написал, что «президент, который не может баллотироваться на очередной срок, не может считаться сильной фигурой по определению. Запрет для действующего лидера переизбираться – это фактор дестабилизации как для внутренней, так и для внешней политики».

Нестабильные и неубедительные успехи Путина за последние несколько месяцев настраивают общество против него. Тот факт, что он хочет навязать россиянам свой план, не гарантирует ему успех. Мало стран в мире способны устраивать такие сюрпризы, как Россия. Его узурпация власти происходит на фоне стагнации экономики и невиданной коррупции.

За два года после последнего переизбрания Путина в марте 2018 году доверие к нему сократилась с 60% до 35%. Его иностранные авантюры больше не волнуют общество. Даже антиамериканская риторика, которая была одной из «скреп» его идеологии, уже никого не поражает. Именно поэтому обещанное голосование 22 апреля очень вероятно будет обманом. Акции против изменений будут запрещены. Здесь может помочь эпидемия коронавируса.

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По словам российского социолога Эллы Панаях, Кремль потерял связь с обществом. Его каналы коммуникации сократились к простой трансляции пропаганды, которая теряет свою эффективность. Даже подкуп людей их же деньгами уже не очень работает. Поэтому единственный инструмент, который остался – это репрессии. И правительство продемонстрировало готовность им пользоваться.

Конституционный переворот Путина и рост зависимости его правительства больше репрессий, чем от покровительства и пропаганды повышают цену противостояния ему, сокращают шансы спокойной передачи власти и повышают риски насилия в России. И все это во имя «стабильности».