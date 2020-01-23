Госдума РФ в первом чтении единогласно проголосовала за путинские изменения в Конституцию

В РФ начали процесс внесения изменений в Конституцию.

Госдума РФ на заседании 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции.

Об этом пишет ТАСС.

Законопроект был проголосован единогласно: его поддержали 432 депутата. "В первом чтении решение принято", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По словам председателя Госдумы, депутаты могут рассмотреть предложенные поправки во втором чтении уже 11 февраля.

Отметим, что президент РФ собирается ввести ряд изменений в российской конституции и предложил провести "всенародное голосование" по этому поводу. Об этом он сообщил во время послания к Федеральному собранию 15 января. По словам российского президента, потребности заменять конституцию РФ нет, однако изменения, которые он предложил, существенно повлияют на общественно-политический строй страны.