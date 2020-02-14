Atlantic Council: Мюнхенские 12 шагов к миру в Украине повторяют взгляды Кремля

Авторы рекомендаций неверно очертили украинскую проблему, что не позволяет им найти действенное решение для завершения войны.

Уважаемая группа американских, европейских и российских бывших чиновников, а также эксперты аналитических центров выдвинули на Мюнхенской конференции по безопасности заявление, в котором рекомендовали 12 шагов к построению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе. Годами Кремль пытался изменить диалог в отношении Украины. И он точно пытается сделать это в Мюнхене.

В ответ 24 бывших дипломатов, чиновников и экспертов из США решили указать на ошибки мюнхенских 12 шагов, - говорится в статье на Atlantic Council. В ней отмечается, что большинство из предложенных пунктов от группы Euro-Atlantic Security Leadership при условии надлежащего выполнения всеми сторонами вполне конструктивные и могут послужить как меры по построению доверия. Они могут смягчить трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированной части Донбасса. Несколько из пунктов проблемны, а два на самом деле повторяют предложения Кремля на переговорах или тезисы его дезинформации.

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Важнее то, что документ описывает решение проблемы на лояльных к Кремлю условиях. Возможно это сделано для того, чтобы убедить членов российской элиты подписаться под ним. Авторы 12 шагов определяют проблему в своем первом же предложении как «конфликт внутри и вокруг Украины». Такое описание размывает источник проблемы и делает поиски надлежащего решения невозможными.

«Конфликт внутри и вокруг Украины» начался, когда российские войска в российской униформе без опознавательных знаков оккупировали украинский полуостров Крым, которым Москва потом «аннексировала». После этого Россия начала гибридную войну на Донбассе и применила массивный аппарат дезинформации, чтобы выставить это как украинский гражданский конфликт. Без лидерства Кремля, его финансирования и оружия (включительно с тяжелым вооружением), без боеприпасов и участия подразделений регулярной армии РФ, не было бы никакого «конфликта внутри и вокруг Украины».

Короче говоря, проблема решения российской агрессии в Украине путем восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности начинается на Донбассе. В более широком смысле проблема заключается в том, чтобы убедить Москву, что у нее нет права диктовать политику соседям. Авторы 12 шагов правы, когда замечают, что война Кремля против Украины требует политического решения. Однако, это решение требует честной оценки поля битвы, а также политики и целей сторон. Москва не скрывала свои цели. Высокопоставленные российские чиновники провозгласили, что они хотят получить «сферу влияния». И чтобы достичь этого, они используют все возможные средства включая военную силу.

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Со своих первых постсоветских дней Москва использовала внутренние расколы в так называемом «ближнем зарубежье», чтобы влиять на правительства в Кишиневе, Баку, Тбилиси и Ереване через «замороженные конфликты». Когда относительно сдержанные методы не срабатывали, Москва использовала регулярную армию, как это произошло в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014-м, чтобы не позволить этим странам воспользоваться своим суверенитетом в полной мере и вернуть контроль над своими территориями.

В целом Запад позволял Москве проводить такую недружественную политику в отношении соседей вплоть до 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины. Тогда для российской стороны стало неприятным сюрпризом, что Запад начал оказывать сопротивление: выдворил ее из G8, наложил экономические санкции, предоставил оружие Украине и начал проводить обучение для украинских военных. Все эти шаги, которые в Москве называют причиной усиления международной напряженности, на самом деле предпосылки для решения настоящей проблемы в сфере безопасности, которая нависла над Украиной и Европой. Их нужно усилить, чтобы добиться соответствующего решения.

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За неточным определением проблемы в мюнхенском документе следует попурри рекомендаций. Большинство из них конструктивные и могут стать мерами укрепления доверия, облегчая страдания для населения Донбасса, вызванные российско-украинской войной. Вероятно, именно поэтому некоторые эксперты и поставили свои подписи на рекомендациях. Но другие проблемные пункты и даже повторяют тактические предложения Кремля или тезисы его пропаганды. Они могут создать среду, в которой западные политики смогут ослабить наказания, которые помогали до этого времени сдерживать амбиции Кремля в Украине. Эти рекомендации не приведут к миру на Донбассе или безопасности в Европе.

Авторы статьи на Atlantic Council предлагают сосредоточить внимание на проблемных рекомендациях. Седьмой пункт говорит о создании зоны свободной торговли между Украиной, ЕС и Россией. Не понятно, как что-то подобное возможно. Украина хотела подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и с Евразийским союзом. Но Москва настаивала, чтобы Киев присоединился к Таможенному союзу, что в свою очередь исключало возможность украинской свободной торговли с европейским объединением. Эта рекомендация может означать, что Москва теперь готова к разработке соглашения о свободной торговле с Украиной и ЕС, которая бы не требовала от Киева отказаться от своих действующих договоренностей с Брюсселем.

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Восьмая рекомендация повторяет лояльную к Кремлю идею о частичном ослаблении санкций за частичное выполнение Минских соглашений. Она игнорирует тот факт, что важнейший элемент договоренностей, достигнутых в столице Беларуси, - это реальное прекращение огня, которое может начаться даже завтра, если Москва прикажет своим офицерам и марионеткам на Донбассе. Восьмая рекомендация же предлагает подорвать позицию Евросоюза, который настаивает на полном выполнении Минских соглашений для снятия санкций. Смягчение давления без завершения российской оккупации Донбасса и возвращение Киеву контроля над границей лишь ослабит безопасность Украины и Европы.

Рекомендация 11 призывает к «избирательному сотрудничеству» между ЕС и Россией включительно с имплементацией Минских соглашений. Учитывая нынешнее напряжение, возникают сомнения в целесообразности такого сотрудничества. Однако, другие шаги на встречу восстановлению режима ведения дел в обычном режиме могут быть обусловлены выполнением пунктов Минских соглашений. Но такое взаимодействие не может требовать преждевременного ослабления санкций ЕС.

Рекомендация 12, призывая к «новому национальному диалогу об идентичности», предлагает сомнительное вмешательство во внутренние дела Украины. Она повторяет выдумку Москвы о разделенной Украине, в которой идет «гражданская война» на Донбассе. Реальность в том, что исторические расколы в Украине радикально сократились за 30 лет независимости страны, а особенно за шесть лет после российской оккупации Крыма. Среди украинцев, которые участвуют в обороне на Донбассе, много русскоязычных граждан. Агрессия президента Владимира Путина дала начало новой национальной гордости Украины.

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То, как рекомендация 12 приглашает Россию помочь сформировать Украину, - это неслыханное пренебрежение к стране, в которую вторглась российская армия. Польша была украинским другом, а Венгрия – нет. Но Украину нельзя просить вести переговоры о ее идентичность с кем-либо. Ее можно просить выполнить стандарты ОБСЕ в области защиты прав человека, на что она уже согласилась. Но к ней нельзя относиться как к нелегитимной стране, как это предусматривает рекомендация 12. Каким интересам Запада это послужит?

Остается еще рекомендация 10, которая призывает к «новому диалогу среди Евроатлантических стран о построении национальной безопасности». Конечно, уже существует немало международных соглашений, подписанных Москвой и предназначенных защищать мир, безопасность и стабильность в Европе и за ее пределами. К примеру, это Хельсинский договор 1975 года и Парижская хартия за 1990-й. Эти соглашения, которые гарантируют суверенитет и территориальную целостность своим подписантам, были многократно нарушены Москвой.

Начало такого диалога, к которому призывает рекомендация 10, может стать небольшим «прогибом» со стороны Запада в пользу России. Но Вашингтон и другие западные столицы не должны забывать, что идеал Кремля – это Ялтинская конференция, 75-я годовщина которой недавно прошла. Тогда блестящие идеалы и размытые обязательства не помешали Москве навязывать свою волю соседям в Восточной Европе на протяжении более чем четырех десятилетий. Если же западные участники нового диалога хотят конкретных обязательств и установления четких красных линий, подкрепленных экономической и военной силой, такой шаг может быть полезным только тогда, когда Кремль наконец решит покончить с его безуспешной агрессией в Украине. Диалог не должен поощрять ястребов в Москве, которые до сих пор пытаются доминировать над Украиной.

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Статью подписали эксперт Atlantic Council Аян Бжезинский, посол и бывший заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Николас Барнс, бывший заместитель помощника министра обороны США доктор Майкл Карпентер, бывший верховный командующий американских войск в Европе генерал Уэсли Кларк, старший научный сотрудник Института Гувера Ларри Даймонд, посол Паула Добрянски, бывший заместитель министра обороны США Эрик Еделмен, экс-посол в Польше Дэниел Фрид, эксперт Atlantic Council Мелинда Херинг, экс-посол США в Украине Джон Хербст, главный редактор Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен, старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Джонатан Кац, бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Крамер, вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, экс-посол США в России Майкл МакФол, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, эксперт Atlantic Council Марк Дэвид Симаковский, бывший советник по национальной безопасности вице-президента США Джулиан Смит, экс-заместитель Госсекретаря Строб Тэлбот, бывший заместитель Генсекретаря НАТО Александр Вершбоу.