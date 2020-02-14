На Мюнхенской конференции выдвинули 12 шагов для достижения мира на Донбассе

Среди соавторов отчета – Россия.

На Мюнхенской конференции Украину упомянули в списке 10 конфликтов, которые «отображают тенденции в мире», а также выдвинули 12 шагов для достижения мира.

В отчете говорится о попытке нового президента Владимира Зеленского положить конец конфликту между Киевом и пророссийскими боевиками, впрочем, «новые планы широкого прекращении огня могут провалиться», цитирует документ Голос Америки.

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Россию вспоминают как «самый безотложный и самый очевидный вызов», и что Москва постоянно провоцировала европейцев попытками вмешательства в европейские выборы и др.

«Она (Россия) также сделала очень мало или ничего, чтобы ослабить противостояние на востоке Украины, не оставив Европейскому Союзу иного выбора, кроме как повторно продолжать санкции», – считают авторы отчета, вспомнив и французского президента Эммануэля Макрона, который призвал пересмотреть отношения с РФ.

В то же время авторы отчета, среди которых россияне, выдвинули 12 шагов для достижения мира в Украине. Среди которых – восстановление СЦКК, расширение темы переговоров «нормандской четверки», увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе и розыск пропавших без вести.

Кроме того, предлагается восстановление инфраструктуры Донбасса с привлечением европейских инвесторов и России, создание свободной торговли с особым налоговым сбором, поэтапное снятие санкций против России по результатам Минских соглашений.

Также европейцы призывают продолжать разминирование Донбасса и начать новый национальный диалог по проблемам идентичности.