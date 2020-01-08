Bild: Меркель собиралась говорить с Путиным об Украине, но теперь главная тема - Иран

Берлин хочет убедиться, что Москва не будет делать попыток открыть уже третий для нее театр боевых действий в Ираке

В субботу канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас полетят в Москву на встречу с Владимиром Путиным. О чем они хотели бы поговорить в Кремле?

Как пишет Bild, встреча заявлена как рабочий визит. Сначала ее собирались посвятить войнам в Украине и Ливии. Но после того, как дрон США убил иранского генерала Кассема Сулеймани, визит в Москву, скорее всего, будет переформатирован. Ведь во всем мире боятся мести режима в Тегеране.

Издание отмечает, что на протяжении предыдущих лет Путин делал все для того, чтобы разжечь конфликты между США и странами Ближнего Востока и использовать это в своих интересах.

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"Путин помогал Ирану в развитии его ядерной и ракетной программ, которые угрожают Европе и США. Он вооружает террористические группы вроде "Хезболла", которые воюют против США, Израиля и Саудовской Аравии. Он отправляет в Сирию свои самолеты, чтобы ударить по врагам диктатора Башара Асада, который убил тысячи людей", - говорится в статье.

Теперь Запад боится, что Россия попытается получить выгоду еще и от опасных последних событий в Ираке после убийства генерала Сулеймани. Кремль может решить, что это хороший шанс усилить свое влияние на Багдад.

"Проблеск надежды лишь в том, что, учитывая войну в Украине и бомбардировки в Сирии (на которые приходится тратить миллиард долларов ежегодно), Москва не может себе позволить третий театр боевых действий. Меркель и Маас надеются, что властелин Кремля это понимает", - говорится в статье.

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"В военном плане Москву нужно держать подальше от этого конфликта. Тогда и Иран не осмелится продолжать обострения ситуации в Ираке", - сказал Bild депутат Европарламента Эльмар Брок.

Он добавил, что никто, даже Москва, не может быть заинтересован в прямой конфронтации между Россией и США в Ираке. В Сирии, где Путин взял верх, россияне и американцы нашли способ избегать друг друга.

"Но в Ираке это невозможно", - сказал Брок.